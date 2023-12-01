الاحتلال يقتحم عقربا وقصرة جنوب شرق نابلس
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي عقربا وقصرة جنوب شرق نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين وداهمت عدة منازل فيهما، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، كما شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدات عورتا وبيتا وأوصرين ويتما، جنوب وجنوب شرق نابلس.
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