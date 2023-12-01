غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال شنّ غارة قرب مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في مخيم يبنا وسط رفح جنوبي القطاع.
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