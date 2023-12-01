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الاحتلال: عدنا للقتال بكل قوة

12/1/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع، قوله عدنا إلى القتال بكل قوة ولا تجري أي مفاوضات لتحرير الأسرى.
يأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة واستئناف جيش الاحتلال القصف والقتال.




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