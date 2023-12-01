الاحتلال: عدنا للقتال بكل قوة
التاريخ
12/1/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع، قوله عدنا إلى القتال بكل قوة ولا تجري أي مفاوضات لتحرير الأسرى.
يأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة واستئناف جيش الاحتلال القصف والقتال.
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