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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

12/1/2023 1:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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