تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
MENAFN01122023000208011052ID1107519112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.