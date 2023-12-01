الحرب على غزة.. إنتهاء الهدنة وشهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة

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- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ56 من الحرب الإسرائيلية على غزة، انتهت الهدنة المؤقتة في غزة دون أي أنباء عن تمديدها. بينما تحلق طائرات إسرائيلية في أجواء غزة، وتطلق آليات جيش الاحتلال نيرانها شمال غرب القطاع المحاصر.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.
وقالت مصادر طبية، إن طفلتين رضيعتين من عائلتي البلتاجي ولولو استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.
وأضافت أن نحو 20 جريحا وصولوا الى المستشفى لمعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.
واشارت إلى أن اربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت
مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة احياء من مدينة غزة.
وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت المدفعية شرقي المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت منزلا لعائلة العجلة في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة، ما ادى إلى إصابة إمرأتين وطفلين.
كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع، وقصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى.
فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات، واستهدفت طائرات الاحتلال بعدة غارات عنيفة مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
وشهدت سماء قطاع غزة
تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
وأفرجت سلطات الاحتلال خلال ايام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وشهدت الساعات الأخيرة انتهاء عملية تبادل الأسرى بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينيا من بينهم 8 نساء من أراضي الـ48 وكذلك 22 طفلا، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية -من غزة- سراح 8 إسرائيليين.
يتبع...
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