الحرب على غزة.. إنتهاء الهدنة وشهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ56 من الحرب الإسرائيلية على غزة، انتهت الهدنة المؤقتة في غزة دون أي أنباء عن تمديدها. بينما تحلق طائرات إسرائيلية في أجواء غزة، وتطلق آليات جيش الاحتلال نيرانها شمال غرب القطاع المحاصر.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وقالت مصادر طبية، إن طفلتين رضيعتين من عائلتي البلتاجي ولولو استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت أن نحو 20 جريحا وصولوا الى المستشفى لمعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.

واشارت إلى أن اربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت

مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة احياء من مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت المدفعية شرقي المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت منزلا لعائلة العجلة في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة، ما ادى إلى إصابة إمرأتين وطفلين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع، وقصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى.

فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات، واستهدفت طائرات الاحتلال بعدة غارات عنيفة مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وشهدت سماء قطاع غزة

تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأفرجت سلطات الاحتلال خلال ايام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشهدت الساعات الأخيرة انتهاء عملية تبادل الأسرى بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينيا من بينهم 8 نساء من أراضي الـ48 وكذلك 22 طفلا، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية -من غزة- سراح 8 إسرائيليين.

يتبع...



