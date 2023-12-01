الجيش الإسرائيلي يؤكد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في مناطق قريبة من الحدود مع غزة، وذلك قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.
ووصفت هيئة البث العامة الإسرائيلية الإنذارات بأنها الأولى منذ بدء الهدنة في 24 نوفمبر
والتي جرى تمديدها مرتين، ومن المقرر أن تنتهي الهدنة عند الساعة السابعة صباحاً
(05:00 بتوقيت جرينتش).
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