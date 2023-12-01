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الجيش الإسرائيلي يؤكد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من غزة

12/1/2023 12:26:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في مناطق قريبة من الحدود مع غزة، وذلك قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

ووصفت هيئة البث العامة الإسرائيلية الإنذارات بأنها الأولى منذ بدء الهدنة في 24 نوفمبر
والتي جرى تمديدها مرتين، ومن المقرر أن تنتهي الهدنة عند الساعة السابعة صباحاً
(05:00 بتوقيت جرينتش).

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