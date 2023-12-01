جدار أريحا.. إسرائيل علمت قبل عام بخطة حماس الطموحة

كشف مسؤولون إسرائيليون عن حصولهم على مخطط حماس للهجوم العنيف الذي شنته في السابع من أكتوبر، قبل عام من موعده، لكنهم اعتبروا أنه كان من الصعب على حماس تنفيذه، وفق وثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".



وذكرت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين اعتبروا الخطة "طموحة"، وأن حماس لن تجرؤ على تنفيذها لصعوبتها.

الوثيقة المكونة من نحو 40 صفحة، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، ذكرت تفصيلاً ما حصل في السابع من أكتوبر الماضي.



ولم تحدد الوثيقة موعداً للهجوم، لكنها وصفت هجوماً منظماً ومتزامناً يهدف إلى تجاوز التحصينات حول قطاع غزة، والاستيلاء على مدن إسرائيلية واقتحام قواعد عسكرية.

الخطة كما جاءت في الوثيقة، والتي نفذتها حماس بحذافيرها، تضمنت إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم، وطائرات دون طيار لضرب الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود، وتدفق مسلحين إلى إسرائيل بشكل جماعي في طائرات شراعية وعلى دراجات نارية وسيراً على الأقدام، وكل ذلك حدث في 7 أكتوبر.

لم تغفل الخطة تفاصيل مواقع القوات العسكرية الإسرائيلية وحجمها ومراكز الاتصالات وغيرها من المعلومات الحساسة، ما أثار تساؤلات حول كيفية جمع حماس لمعلوماتها الاستخباراتية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

تداول القادة العسكريون والإسرائليون الوثيقة في حينها، لكنهم خلصوا إلى أن هجوماً كبيراً كالذي تحمله هذه الخطة يفوق إمكانات حماس وقدراتها.

ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أو غيره من كبار القادة السياسيين قد اطلعوا على الوثيقة.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تتوقع نقل المواجهة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حسب مذكرة لوزارة الدفاع صدرت عام 2016، واطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".. وتوقعت المذكرة سيناريو مشابهاً لما حدث، حيث شمل أخذ رهائن واحتلال مستوطنات إسرائيلية.

وفي تعليقاتهم على "جدار أريحا"، قال مسؤولون إسرائيليون لـ"نيويورك تايمز" إن جرأة المخطط جعلت من السهل الاستهانة به، مشيرين إلى أن كل الجيوش تكتب خططاً لا تستخدمها أبداً، وقد قدر المسؤولون الإسرائيليون أنه حتى لو نفذت حماس مخططها، فإنها قد تحشد قوة تتألف من بضع عشرات، وليس المئات الذين سيهاجمون في نهاية المطاف.

وخلصت الصحيفة إلى أن وثيقة "جدار أريحا" تكشف بجلاء عن "سلسلة أخطاء استمرت لسنوات وبلغت ذروتها في ما يعتبره المسؤولون الآن أسوأ فشل استخباراتي إسرائيلي منذ الهجوم المباغت الذي أدى إلى الحرب بين العرب وإسرائيل في عام 1973".

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