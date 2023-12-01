الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال ضد حماس في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه استأنف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة واتهم الحركة بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه أراضي إسرائيل.

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