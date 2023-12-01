الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال ضد حماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال ضد حماس في غزة
التاريخ
12/1/2023 12:26:57 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه استأنف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة واتهم الحركة بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه أراضي إسرائيل.
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