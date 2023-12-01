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الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال ضد حماس في غزة

12/1/2023 12:26:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه استأنف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة واتهم الحركة بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه أراضي إسرائيل.

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