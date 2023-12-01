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انتهاء الهدنة في غزة دون إعلان تمديدها

12/1/2023 12:26:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتهت عند الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش
الهدنة بين إسرائيل وحماس، دون أن يعلن أي من الجانبين تمديدها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه اعترض صاروخاً أُطلق من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وتسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من الحدود مع غزة، وذلك قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين
(حماس) وإسرائيل.

وأفادت وكالة شهاب للأنباء، المقربة من حماس، عبر تطبيق تيليجرام بسماع أصوات إطلاق نار وعدة انفجارات في شمال غزة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل، كما لم يتسن لرويترز التأكد على الفور من صحة التقرير.

ووصفت هيئة البث العامة الإسرائيلية الإنذارات بأنها الأولى منذ بدء الهدنة في 24 نوفمبر والتي جرى تمديدها مرتين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن إطلاق الصاروخ الذي قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترضه.


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