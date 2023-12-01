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انتهاء الهدنة في غزة

12/1/2023 12:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة للمرة الثانية خلال الساعة الأخيرة وفق مراسل الجزيرة.
وكان قد أفاد قبل لحظات بأن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء غزة وآليات جيش الاحتلال تطلق نيرانها شمال غرب القطاع، يأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة في غزة وسط ترقب لمفاوضات تمديدها.




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