انتهاء الهدنة في غزة
التاريخ
12/1/2023 12:15:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة للمرة الثانية خلال الساعة الأخيرة وفق مراسل الجزيرة.
وكان قد أفاد قبل لحظات بأن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء غزة وآليات جيش الاحتلال تطلق نيرانها شمال غرب القطاع، يأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة في غزة وسط ترقب لمفاوضات تمديدها.
MENAFN01122023000208011052ID1107518983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.