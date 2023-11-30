-->

Friday, 01 December 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


26.4 مليار ريال مشتريات البطاقات الائتمانية بالمملكة

11/30/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي بلغت فيه قيمة قروض البطاقات الائتمانية في المملكة 26.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023 كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 الصادر من شركة ماستركارد بأن 43% من سكان السعودية يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود عبر البطاقات الائتمانية، والتحويل بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم،
وبحسب التقرير، فإن 40% من سكان السعودية يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل، واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
اختيار شركات المدفوعات
وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان المملكة عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها السرعة وانخفاض الرسوم وتوفر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف المشاركين من المملكة العربية السعودية (52%) يعتقدون بأن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية، بينما يفضل 49% الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال، وأعرب 44% بأنهم يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات العابرة للحدود في أي وقت ومن كل مكان.
مستويات الأمان
ومع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 40% من المشاركين في الاستطلاع من السعودية أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 29% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، كشفت الدراسة أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت 84% منها أنها تتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ12 الماضية.
الجدير بالذكر أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أشارت لاستخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود، وهي ثاني أعلى نسبة في الأسواق التي شملتها الدراسة.
قروض البطاقات الائتمانية
وبلغت قيمة البطاقات الائتمانية في المملكة حتى الربع الثالث 2023 حوالي 26.4 مليار ريال بنمو ربعي بلغ 6.4%، ومرتفعة منذ 2021 حوالي 50%، وأظهرت بيانات للبنك المركزي السعودي أن قروض البطاقات الائتمانية استمرت في الارتفاع منذ بداية 2021 بنمو متفاوت بين 0.7% و7.7%، حيث بلغ النمو خلال الربع الأول 2021 2.5%، وخلال الربع الثاني 2.5% وفي الربع الثالث 5.4%، أما في الربع الرابع فبلغ النمو 1.6%، وفي العام 2022 بلغ النمو في الربع الأول 0.7%، أما الربع الثاني فبلغ 4.8%، وفي الربع الثالث 7.7%، وفي الربع الرابع 4.3%، أما في العام 2023 فبلغ النمو في الربع الأول 2.1%، وفي الربع الثاني 5.8%، في حين بلغ في الربع الثالث 6.4%، وبلغت قيمة قروض البطاقات الائتماني خلال 2022 حوالي 23 مليار ريال.
Asf:
- %43 من سكان السعودية يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
- %40 على مستوى العالم.
- %50 من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها.
- %40 من سكان السعودية يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل.
اختيار شركات المدفوعات
أسباب الاختيار:
- السرعة.
- انخفاض الرسوم.
- توافر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
- %52 يعتقدون أن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية.
- %49 يفضلون الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال.
- %44 يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات.
مستويات الأمان
-%40 يرون أهمية حماية المعلومات الشخصية.
- %29 يشددون على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
- %80 من الشركات الصغيرة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل.
- %84 من الشركات تتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات.
- %88 من الشركات الصغيرة والمتوسطة أشارت لاستخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود.
قروض البطاقات الائتمانية بالمملكة منذ 2021 بـ((المليون ريال))
Q1 2021= 17.757
Q2 2021= 18.195 = %2.5
Q3 2021= 19.189 = %5.4
Q4 2021= 19.494 = %1.6
Q1 2022= 19.604 = %0.7
Q2 2022= 20.541 = %4.8
Q3 2022= 22.123 = %7.7
Q4 2022= 23.067 = %4.3
Q1 2023= 23.549 = %2.1
Q2 2023= 24.909 = %5.8
Q3 2023= 26.494= %6.4

MENAFN30112023000089011017ID1107518939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث