26.4 مليار ريال مشتريات البطاقات الائتمانية بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي بلغت فيه قيمة قروض البطاقات الائتمانية في المملكة 26.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023 كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 الصادر من شركة ماستركارد بأن 43% من سكان السعودية يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود عبر البطاقات الائتمانية، والتحويل بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم،
وبحسب التقرير، فإن 40% من سكان السعودية يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل، واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. اختيار شركات المدفوعات
وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان المملكة عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها السرعة وانخفاض الرسوم وتوفر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف المشاركين من المملكة العربية السعودية (52%) يعتقدون بأن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية، بينما يفضل 49% الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال، وأعرب 44% بأنهم يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات العابرة للحدود في أي وقت ومن كل مكان. مستويات الأمان
ومع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 40% من المشاركين في الاستطلاع من السعودية أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 29% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، كشفت الدراسة أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت 84% منها أنها تتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ12 الماضية.
الجدير بالذكر أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أشارت لاستخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود، وهي ثاني أعلى نسبة في الأسواق التي شملتها الدراسة. قروض البطاقات الائتمانية
وبلغت قيمة البطاقات الائتمانية في المملكة حتى الربع الثالث 2023 حوالي 26.4 مليار ريال بنمو ربعي بلغ 6.4%، ومرتفعة منذ 2021 حوالي 50%، وأظهرت بيانات للبنك المركزي السعودي أن قروض البطاقات الائتمانية استمرت في الارتفاع منذ بداية 2021 بنمو متفاوت بين 0.7% و7.7%، حيث بلغ النمو خلال الربع الأول 2021 2.5%، وخلال الربع الثاني 2.5% وفي الربع الثالث 5.4%، أما في الربع الرابع فبلغ النمو 1.6%، وفي العام 2022 بلغ النمو في الربع الأول 0.7%، أما الربع الثاني فبلغ 4.8%، وفي الربع الثالث 7.7%، وفي الربع الرابع 4.3%، أما في العام 2023 فبلغ النمو في الربع الأول 2.1%، وفي الربع الثاني 5.8%، في حين بلغ في الربع الثالث 6.4%، وبلغت قيمة قروض البطاقات الائتماني خلال 2022 حوالي 23 مليار ريال.
Asf:
- %43 من سكان السعودية يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
- %40 على مستوى العالم.
- %50 من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها.
- %40 من سكان السعودية يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل. اختيار شركات المدفوعات
أسباب الاختيار:
- السرعة.
- انخفاض الرسوم.
- توافر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
- %52 يعتقدون أن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية.
- %49 يفضلون الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال.
- %44 يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات. مستويات الأمان
-%40 يرون أهمية حماية المعلومات الشخصية.
- %29 يشددون على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
- %80 من الشركات الصغيرة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل.
- %84 من الشركات تتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات.
- %88 من الشركات الصغيرة والمتوسطة أشارت لاستخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود. قروض البطاقات الائتمانية بالمملكة منذ 2021 بـ((المليون ريال))
Q1 2021= 17.757
Q2 2021= 18.195 = %2.5
Q3 2021= 19.189 = %5.4
Q4 2021= 19.494 = %1.6
Q1 2022= 19.604 = %0.7
Q2 2022= 20.541 = %4.8
Q3 2022= 22.123 = %7.7
Q4 2022= 23.067 = %4.3
Q1 2023= 23.549 = %2.1
Q2 2023= 24.909 = %5.8
Q3 2023= 26.494= %6.4
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