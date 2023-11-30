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مقابل ابعد يدك عند الأجانب.. اقلط وكل مشارك مبارك عند السعوديين

11/30/2023 11:11:41 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما لا يجد السعوديون لذة للأكل إلا بمشاركة الزملاء والأصدقاء، كشفت دراسة استقصائية، أجريت على 2000 شخص في المملكة المتحدة، أن 49% منهم لا يتحملون أن يأخذ الأصدقاء الطعام من أطباقهم أو أن يشاركوهم فيها، كما بيّنت كذلك أن أكثر من 10% من البالغين يصرون على عدم مشاركة طعامهم، ويجدون أن قيام الأصدقاء بتسلل قضمات من أطباقهم يشكل مصدر إزعاج كبير.
وأشارت الدراسة إلى أن 27% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية لا يحبون توقع تقسيم الوجبات.
ومقابل النزوع نحو الفردية لدى الغربيين، طبعت الحياة في السعودية على حب المشاركة وكرم الضيافة، والمبادرة بتقديم الطعام والشراب للضيف وكذلك للقريب والصديق.
الحسد على الطعام
بينت الدراسة الاستقصائية أنه عند تناول الطعام في الخارج، يشعر 53% من المشاركين بـ((الحسد على الطعام))، ويتمنون لو أنهم طلبوا ما يستمتع به شخص آخر، واعترف ما يقرب من ربعهم بالاستسلام للإغراء وطلب التذوق.
ومن بين أولئك الذين يترددون في المشاركة، يبرر 37% موقفهم بالقول إنهم يطلبون ما يحلو لهم ويتوقعون الاستمتاع به بأنفسهم. كما أن 16% منهم يشعرون بالاستياء من إمكانية دفع المزيد ولكنهم يحصلون على كم أقل في المقابل.
تفضيل
في الوقت الذي تقوم فيه العادات في بلادنا على مشاركة الطبق الواحد خصوصا في المناسبات الاجتماعية، يفضل 29% ممن شاركوا في الدراسة الاستقصائية التي أجريت في المملكة المتحدة شراء وجبة منفصلة لشخص ما بدلًا من مشاركة بعض وجباتهم معه.
اللافت أن 16% منهم لديهم استعداد حتى للتدخل الجسدي لمنع شخص ما من أن يمد يده إلى طبقهم دون إذنهم، فيما اعترف 27% منهم أنهم أخذوا بعض الطعام (البطاطس المقلية على سبيل المثال) خلسة من طبق شخص آخر، ونفس النسبة 27% سمحوا للآخرين بتناول وجباتهم باستمرار، و18% من هؤلاء المتسامحين يفعلون ذلك مدفوعين بالشعور بالأدب وليس بالرغبة الحقيقية.
كلمة دارجة
يؤكد علي الأحمد أن كلمة ((تفضل)) دارجة على ألسنة السعوديين في كل زمان ومكان، وبالأخص أماكن الأطعمة والمشروبات، وعبارة ((كل مشارك مبارك)) تتردد بكثرة ومن الجميع تقريبًا للدلالة على استحسان المشاركة في المأكل والمشرب، لافتًا إلى أن هناك وجبات ((صغيرة))، كالبطاطس والمكسرات، يفترض أن تكون وجبات للتقديم للغير.
القطية والعزبة
يبين هاني القطيفي ((من سكان الأحساء))، أن عاداتنا تحثنا على التعاون والمشاركة، ويتضح ذلك جليًا في مجموعات العمل أو مجموعات الأصدقاء الذين يتشاركون دوما بما يعرف بـ((القطية))، ويتشاركون كذلك في شراء ((عزبة))؛ تموينات غذائية للمجموعة، وكل أفراد المجموعة يشاركون في دفع ما يترتب عليهم، وتكون هذه ((العزبة)) متاحة أمام الجميع، بمن فيهم الضيوف القادمون إلى أفراد المجموعة، ولا يحبذ أن يكون الفرد ((بعيدًا)) أو غير مشارك مع أفراد المجموعة، بل يمتد إلى مساعدة ذوي الظروف المالية والمحتاجين من الأقارب والأصدقاء.
المجاملة
يقول فؤاد القطان ((في عادتنا من غير اللائق، أن يأكل الشخص أو يشرب بمفرده أمام الجماعة دون عرض المشاركة بالأكل والشرب كـ((مجاملة))، وإلا قد يخسر أفراد الجماعة ويصبح منبوذًا بينهم، وقد يصل الأمر بهم إلى مقاطعته والتهرب من مجالسته)).
وأضاف ((المجاملات ضرورية بين الأصدقاء والأقارب والأهل، لضمان استمرار المحبة والأخوة فيما بينهم)).
2000 شخص شاركوا في دراسة استقصائية في المملكة المتحدة
%49 منهم لا يتحملون أن يشاركهم أصدقاؤهم طبق طعامهم
%10 من البالغين في المملكة المتحدة يصرون على عدم مشاركة طعامهم
%27 من المشاركين لا يحبون توقع تقسيم الوجبات
%53 من المشاركين يشعرون بـ((الحسد على الطعام)) ويتمنون لو أنهم طلبوا ما يستمتع به شخص آخر
%37 يقولون إنهم يطلبون ما يحلو لهم ويتوقعون الاستمتاع به بأنفسهم
%29 يفضلون شراء وجبة منفصلة لشخص ما بدلًا من مشاركة بعض وجباتهم معه
%16 لديهم استعداد للتدخل الجسدي لمنع شخص ما من أن يمد يده إلى طبقهم دون إذنهم
%27 فقط سمحوا للآخرين بتناول وجباتهم باستمرار
%18 من المتسامحين يفعلون ذلك مدفوعين بالشعور بالأدب وليس بالرغبة الحقيقية

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