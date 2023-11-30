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كتب في السياسة

11/30/2023 11:11:41 PM
(MENAFN- Al Watan) الطابق العلوي في البيت الأبيض: حياتي مع السيدات الأوائل
في هذا الكتاب ((Upstairs at the White House: My ((Life with the First Ladies، الأكثر مبيعًا حسب ((نيويورك تايمز))، يقدم كبير موظفي البيت الأبيض منذ ما يقرب من 3 عقود نظرة من وراء الكواليس على العائلات الأولى في أمريكا.
وقد وجه جيه بي ويست، كبير الموظفين في البيت الأبيض، بإجراء عمليات صيانة لـ1600 شارع في بنسلفانيا بناءً على طلب الرئيس وعائلته.
وأدار ويست: وظائف الدولة، والحفلات المخططة، وحفلات الزفاف والجنازات، والحدائق والملاعب، والتجديدات الواسعة النطاق، بصحبة عدد كبير من الموظفين أشرفوا على كل نشاط في البيت الرئاسي.
وعلى مدى 28 عاما، كان في البداية مساعد كبير المرشدين، ثم عمل مرشدا رئيسا، وشهد الأزمات والانتصارات الوطنية، وتفاعل يوميا مع 6 رؤساء متعاقبين والسيدات الأوائل (زوجات الرؤساء الأمريكيين)، بالإضافة إلى آبائهم وأطفالهم وأحفادهم وضيوفهم، بما في ذلك الأصدقاء والأقارب ورؤساء الدول.
ويقدم جيه بي ويست، الذي وصفته جاكي كينيدي بأنه ((أحد أكثر الرجال الاستثنائيين الذين قابلتهم على الإطلاق))، تاريخًا ممتعًا وفريدًا من نوعه من حياة السيدات الأوائل. ينبض هذا الكتاب بالحكايات التي تتراوح بين الإستراتيجيات السياسية الرائعة لإليانور روزفلت إلى الخسارة المأساوية لجاكي كينيدي، والصراعات الشخصية لبات نيكسون، وهو عبارة عن حساب غني لشريحة من التاريخ الأمريكي التي تظل عادة خلف الأبواب المغلقة.
الرائع والخسيس.. ملحمة تشرشل والأسرة والتحدي خلال الهجوم
كتاب ((The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz)) يقدم بطريقة جذابة وتعليمية ومشحونة عاطفيًا نظرة على مستوى الشارع في لندن خلال الغارة، ويضفي طابعًا إنسانيًا على رئيس الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل، وهو يقود شعبه عبر الجحيم.
يقدم إريك لارسون، مؤلف الكتاب، سجلا حميميا عن ونستون تشرشل ولندن خلال الغارة.. صورة ملهمة للشجاعة والقيادة في وقت أزمة غير مسبوقة.
ففي اليوم الأول لونستون تشرشل رئيسا للوزراء، غزا أدولف هتلر هولندا وبلجيكا، وكانت بولندا وتشيكوسلوفاكيا قد سقطتا بالفعل، وكان إخلاء دونكيرك على بُعد أسبوعين فقط. وعلى مدى الأشهر الـ12 التالية، شن هتلر حملة قصف لا هوادة فيها، مما أسفر عن مقتل 45 ألف بريطاني، وكان الأمر متروكا لتشرشل، للحفاظ على تماسك بلاده، وإقناع الرئيس فرانكلين روزفلت بأن بريطانيا كانت حليفا جديرا بالاهتمام، ومستعدة للقتال حتى النهاية.
في ((الرائع والخسيس))، يبين لارسون، بالتفصيل السينمائي، كيف علم تشرشل الشعب البريطاني ((فن الشجاعة)).. إنها قصة سياسة، حافة الهاوية السياسية، لكنها أيضًا دراما محلية حميمة، تدور أحداثها في منزل رئيس الوزراء تشرشل الريفي.
بالاعتماد على اليوميات والوثائق الأرشيفية الأصلية والتقارير الاستخباراتية التي كانت سرية في السابق، والتي صدر بعضها أخيرًا، يقدم لارسون عدسة جديدة لأحلك سنة في لندن من خلال التجربة اليومية لتشرشل وعائلته: زوجته كليمنتين، وابنتهما الصغرى ((ماري))، التي تستاء من حماية والديها في زمن الحرب، وابنهما ((راندولف)) وزوجته الجميلة التعيسة باميلا، فعشيق باميلا غير المشروع مبعوث أمريكي محطم، بالإضافة إلى المستشارين في ((الدائرة السرية)) لتشرشل، الذين يلجأ إليهم في أصعب اللحظات.
يأخذ ((الرائع والخسيس)) القراء من الخلل السياسي الحالي، ويعود بهم إلى زمن القيادة الحقيقية عندما كانت بلاغة تشرشل وشجاعته ومثابرته في مواجهة الرعب الذي لا هوادة فيه تربط بلدًا وعائلة معًا.
الرجل الذي أدار واشنطن: حياة وأوقات جيمس أ. بيكر الثالث
يروي كتاب ((The Man Who Ran Washington: The Life and Times of James A. Baker III))، ألفه اثنان من الصحفيين السياسيين الأكثر احتراما في أمريكا، السيرة الذاتية النهائية لرئيس موظفي البيت الأبيض الأسطوري وزير الخارجية جيمس أ. بيكر الثالث.. الرجل الذي أدار واشنطن عندما كانت واشنطن تدير العالم.
على مدى ربع قرن، ومنذ نهاية فضيحة ((ووترجيت)) إلى ما بعد الحرب الباردة، لم يفز أي جمهوري بالرئاسة دون مساعدته، ولم يدير البيت الأبيض دون نصيحته.
كان جيمس أديسون بيكر الثالث الرجل الذي لا غنى عنه لـ4 رؤساء، لأنه كان يفهم أفضل من أي شخص آخر كيفية جعل واشنطن تعمل في وقت كانت فيه أمريكا تشكل الأحداث في جميع أنحاء العالم.
سليل الطبقة الأرستقراطية في تكساس، الذي أصبح أفضل صديق لجورج بوش الأب في ملاعب التنس بنادي هيوستن الريفي، لم يعمل قط في واشنطن حتى حدثت مأساة عائلية مدمرة عندما كان في الـ39 من عمره. وفي غضون سنوات قليلة، كان يقود بيكر حملة جيرالد فورد، واستمر في إدارة ما مجموعه 5 سباقات رئاسية، وفاز بالسادس لجورج دبليو بوش في إعادة فرز الأصوات بفلوريدا.
لقد أدار البيت الأبيض في عهد رونالد ريجان، وأصبح وزير الخارجية الأكثر أهمية منذ هنري كيسنجر، حيث تفاوض مع الديمقراطيين في الداخل والسوفيت في الخارج، وأعاد كتابة قانون الضرائب، وجمع التحالف الذي انتصر في حرب الخليج، وتوسط في إعادة توحيد ألمانيا، وساعد في إنهاء المواجهة بين القوى النووية العظمى التي استمرت عقودا من الزمن.
كان بيكر حزبيا بلا رحمة خلال موسم الحملات الانتخابية، وحكم باعتباره تجسيدا للبراغماتية بشأن النقاء، وعقد الصفقات بدلا من الانقسام، وهو فن مفقود في أمة اليوم الممزقة.
قصته عبارة عن دراسة حالة حول اكتساب السلطة وممارستها والحفاظ عليها في أواخر القرن العشرين في أمريكا، وقصة واشنطن والعالم في العصر الحديث.. كيف عملت ذات يوم وكيف تحولت إلى عصر من الجمود والاستقطاب.
هذه السيرة الذاتية المتقنة، التي كتبها اثنان من المراقبين اللامعين، للمشهد السياسي الأمريكي من المقدر لها أن تصبح كلاسيكية.

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