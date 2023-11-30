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النساء عرضة للانتحار والرجال يتصرفون بتهور

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تختلف أعراض الاكتئاب عند النساء عنها عند الرجال.
ويتبدى الاكتئاب بأشكال مختلفة، ويعتقد كثيرون أن الاكتئاب هو حزن لا يطاق أو كآبة عميقة لن تختفي، لكن الاكتئاب قد يكون خادعا ومتخفيا في أعراض يصعب التعرف عليها. فمثلا لو كنت تعاني من آلام أو آلام غير مبررة، وغالبا ما تشعر بالانزعاج أو الغضب دون سبب، فقد تكون مكتئبًا.
وللاكتئاب كذلك كثير من الأعراض الجسدية التي يمكن لعلاجه أن يسهم في تخفيفها أو العلاج منها، وذلك على خلاف السائد من أن الاكتئاب مجرد مرض نفسي له علاقة بالعواطف، ولا يمتد إلى الألم الجسدي.
علامات جسدية
كثيرا ما يعاني المصابون بالاكتئاب من آلام مزمنة أو أعراض جسدية أخرى، حيث يمكن أن يسبب الاكتئاب تغيرات حقيقية في الجسم، فهو قد يبطئ عملية الهضم، مما قد يسبب مشاكل في المعدة.
ومن اللافت أن كثيرين من المصابين بالاكتئاب لا يدركون أن مشاكلهم الجسدية قد تكون ناجمة عن مرضهم العقلي، كما أن كثيرا من الأطباء قد لا يدركون ذلك.
ويرتبط الاكتئاب بالأداء غير السليم لشبكات الخلايا العصبية أو المسارات التي تربط مناطق الدماغ التي تعالج المعلومات العاطفية. تقوم بعض هذه الشبكات أيضًا بمعالجة المعلومات لاستشعار الألم الجسدي. يعتقد خبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين.
وهناك آلام جسدية تزداد حدة مع الاكتئاب، فإذا كنت تعاني بالفعل من الصداع النصفي، فقد يبدو الأمر أسوأ، وإذا كنت تعاني ألما في الصدر فيمكن أن يكون ذلك علامة على وجود مشاكل خطيرة في القلب أو المعدة أو الرئة أو غيرها. لكن الاكتئاب يمكن أن يزيد من الانزعاج.
وإذا كنت تشعر بالغثيان، أو قد تكون مصابًا بالإسهال أو الإمساك طوال الوقت، فمن الشائع مع الاكتئاب أن تفقد شهيتك أو تفرط في تناول الطعام.
كذلك، وبغض النظر عن مقدار نومك، فقد تظل تشعر بالتعب أو الإرهاق مع الاكتئاب، كما أن كثيرا من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يستطيعون النوم جيدًا، وقد يفقد بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب شهيتهم ويفقدون الوزن. ويجد آخرون أنهم يشتهون بعض الأطعمة، مثل الكربوهيدرات، ويزنون أكثر.
الأعراض لا تختفي من نفسها
لا تختفي الأعراض الجسدية للاكتئاب من تلقاء نفسها، لذا على المصاب أن يحاول الاحتفاظ بمذكرات الأعراض، بما يساعد على تحديد الأنماط.
في بعض الأحيان، يؤدي علاج الاكتئاب - بالعلاج أو الدواء أو كليهما - إلى إزالة الأعراض الجسدية، حيث تعمل أدوية الاكتئاب على "تعديل" المواد الكيميائية التي تستخدمها شبكات الخلايا العصبية للتواصل، مما يجعلها تعمل بكفاءة أكبر. قد تساعد بعض مضادات الاكتئاب، في علاج الألم المزمن أيضًا.
ولكن قد تحتاج أيضًا إلى شيء آخر. على سبيل المثال، قد يقترح طبيبك دواءً مضادًا للقلق أو مساعدًا على النوم لعلاج الأرق حتى تتمكن من الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.
ونظرا لأن الألم والاكتئاب قد يجتمعان معًا في بعض الأحيان، فإن تخفيف الألم قد يؤدي إلى تخفيف الاكتئاب أيضًا. يمكنك تجربة العلاج السلوكي المعرفي.
أعراض شائعة
تشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بالحزن أو اليأس أو الفراغ أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تمنحك المتعة في السابق. لكن هناك أعراضا أخرى أقل وضوحًا قد تشير أيضًا إلى الاكتئاب، بما فيها الغضب والتهيج ونفاد الصبر تجاه العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، أو قد تبالغ في رد فعلك تجاه الأشياء الصغيرة.
معاناة مختلفة
لا يعاني الجميع من نفس علامات وأعراض الاكتئاب. في الواقع، قد يعاني الرجال والنساء من الاكتئاب بشكل مختلف. تصف النساء في كثير من الأحيان شعورهن بالحزن أو الذنب أو عدم القيمة عندما يشعرن بالاكتئاب.
الرجال أكثر عرضة للشعور بالتعب والغضب والانزعاج والإحباط، وغالبًا ما يعانون من مشاكل في النوم. قد يشعر الرجل بقدر أقل من الاهتمام بالهوايات والأنشطة. وقد يركزون بشكل مفرط على العمل لتجنب التحدث مع الأصدقاء والعائلة حول ما يشعرون به.
قد يكون الرجال أيضًا أكثر عرضة للتصرف بتهور واستخدام المخدرات أو الكحول للتعامل مع الاكتئاب. يمكن لبعض الرجال المصابين بالاكتئاب أن يصبحوا مسيئين. يحاول عدد أكبر من النساء الانتحار أكثر من الرجال، ولكن الرجال أكثر عرضة لإتمام الفعل، ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الرجال الذين يموتون بسبب الانتحار مقارنة بالنساء.
كثير من الرجال لا يعترفون بمشاعر أو أعراض الاكتئاب. إنهم لا يريدون الاعتراف بأن شيئًا ما قد يكون خطأ أو التحدث عن مشاعرهم. ولكن يمكن للرجال والنساء أن يتحسنوا مع العلاج.
متى يجب طلب العلاج
قد يكون من الصعب أن تعترف لنفسك أنك قد تكون مكتئبًا، ناهيك عن طلب المساعدة.
لكن عليك التفكير بطلب علاج الاكتئاب لأن العلاج حتى مع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد يمكن أن يوفر الراحة.
والعلاج المبكر هو الأفضل، فكما هو الحال مع العديد من المشاكل الصحية الأخرى، فإن الحصول على العلاج مبكرًا يمكن أن يخفف الأعراض بسرعة أكبر، وإذا انتظرت للحصول على المساعدة، فقد يصبح اكتئابك أكثر حدة ويصعب علاجه.
كما أنه لا بد أن تتحدث إلى شخص ما.. هناك العديد من الأشخاص المستعدين لمساعدتك في التغلب على الاكتئاب، لكن الخطوة الأولى التي عليك اتخاذها بنفسك هي السماح لشخص ما بمعرفة ما تشعر به. قد يكون من المفيد أن تبدأ بالتحدث مع صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة. اطلب منهم الدعم في العثور على علاج للاكتئاب.
في المحصلة، متى لاحظت أعراض الاكتئاب مثل الحزن أو اليأس أو الفراغ، أو إذا كانت لديك أعراض أقل وضوحًا مثل صعوبة النوم أو الأوجاع والآلام الغامضة، أو إذا كانت لديك أفكار حول الموت أو الانتحار، فاطلب المساعدة الطبية الفورية.
وقت كاف للعلاج
يحتاج علاج الاكتئاب إلى منحه الوقت الكافي، فبعض الأدوية والحالات الطبية مثل مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تسبب أعراض الاكتئاب، لذلك قد يرغب طبيبك في استبعادها. إذا كان طبيبك يعتقد أنك قد تكون مكتئبا، فقد يعالج اكتئابك ويساعدك على إدارة الأعراض، أو قد يحيلك إلى أخصائي الصحة العقلية.
ويتضمن علاج الاكتئاب تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، أو العلاج النفسي، أو كليهما. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط الاستفادة من العلاج وحده. يُنصح أيضًا في بعض الأحيان بممارسة التمارين الرياضية كعلاج فعال لأشكال الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة. عادة ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أفضل حالًا مع الأدوية والعلاج. لاحظ أنه بمجرد بدء العلاج، قد تلاحظ تحسنًا في الأعراض مثل النوم أو الشهية قبل أن تبدأ في الشعور باكتئاب أقل.
تعمل مضادات الاكتئاب من خلال التأثير على المواد الكيميائية في الدماغ التي تسمى الناقلات العصبية ومسارات الخلايا العصبية أو الدوائر في الدماغ التي تنظم الحالة المزاجية.
تعالج مضادات الاكتئاب الاكتئاب بشكل فعال لدى عدد من الأشخاص الذين يتناولونها. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أسابيع لملاحظة التأثير، لذلك من المهم التحلي بالصبر. يمكن أن يكون لمضادات الاكتئاب أيضًا آثار جانبية في بعض الأحيان، بما في ذلك زيادة الوزن والمشاكل الجنسية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الدواء المناسب الذي يناسبك مع أقل عدد من الآثار الجانبية. في بعض الأحيان، إذا لم ينجح مضاد الاكتئاب الأول بشكل كامل، فقد يضيف طبيبك دواءً ثانيًا لتعزيز تأثيره أو يغير الدواء إلى دواء آخر قد يكون أكثر فعالية.
نشاطات تساعد على التخلص من الاكتئاب
ـ الحفاظ على النشاط البدني
-تساعد التمارين الرياضية على تحسين الحالة المزاجية، وأظهرت الأبحاث أنها قد تساعد في تخفيف الاكتئاب.
ـ الحصول على ليلة نوم جيدة
-النوم يساعد على الشفاء من عدد من المشاكل الصحية
-من المهم الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم
-من المهم جعل غرفة النوم مكانا مريحا للنوم
ـ البقاء على اتصال
-قضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة الداعمين يشعر المرء بالتحسن
كيف يساعد العلاج النفسي عند الاكتئاب
ـ تعلم طرق تفكير جديدة وأكثر إيجابية
ـ تغيير العادات أو السلوكيات التي قد تجعل اكتئابك أسوأ
ـ حل مشاكل العلاقات في المنزل أو العمل
ـ يساعد على رؤية الأشياء بطريقة أكثر واقعية ومواجهة المخاوف
ـ يساعد على الشعور بالأمل والإيجابية ومزيد من السيطرة على الحياة
من أعراض الاكتئاب الشائعة
مشاكل في النوم
قد تواجه صعوبة في النوم، أو تستيقظ مبكرا جدًا من الصباح. أو تنام كثيرًا وتجد صعوبة في الاستيقاظ في الصباح.
القلق
قد تكون لديك أعراض مثل القلق والأرق والتوتر. غالبًا ما يحدث القلق والاكتئاب معًا، على الرغم من أنهما مشكلتان منفصلتان.
البكاء
قد تكون نوبات البكاء، أو البكاء على لا شيء على الإطلاق، أو البكاء على أشياء صغيرة لا تزعجك في العادة، علامات على الاكتئاب.
عدم القدرة على التركيز
إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فقد تصاب بالنسيان، أو تجد صعوبة في اتخاذ القرارات، أو تجد صعوبة في التركيز.
ألم
إذا كنت تعاني من أوجاع وآلام لا تستجيب للعلاج، بما في ذلك آلام المفاصل، أو آلام الظهر، أو آلام الأطراف، أو آلام المعدة، فقد تكون هذه علامات على الاكتئاب.
تعاطي المخدرات
إن وجود مشكلة تتعلق بالمخدرات أو الكحول قد يخفي مشكلة كامنة في الاكتئاب، أو قد يكون أيضًا سببًا لأعراض الاكتئاب. غالبًا ما يسير تعاطي المخدرات والاكتئاب جنبًا إلى جنب.
تغيرات في الشهية
قد لا تكون لديك رغبة في تناول الطعام، أو قد تفرط في تناول الطعام في محاولة للشعور بالتحسن.
انعزال
قد تشعر بالانسحاب من الأصدقاء والعائلة عندما تكون في أمس الحاجة إلى دعمهم.

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