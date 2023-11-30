النساء عرضة للانتحار والرجال يتصرفون بتهور

(MENAFN
- Al Watan) تختلف أعراض الاكتئاب عند النساء عنها عند الرجال.
ويتبدى الاكتئاب بأشكال مختلفة، ويعتقد كثيرون أن الاكتئاب هو حزن لا يطاق أو كآبة عميقة لن تختفي، لكن الاكتئاب قد يكون خادعا ومتخفيا في أعراض يصعب التعرف عليها. فمثلا لو كنت تعاني من آلام أو آلام غير مبررة، وغالبا ما تشعر بالانزعاج أو الغضب دون سبب، فقد تكون مكتئبًا.
وللاكتئاب كذلك كثير من الأعراض الجسدية التي يمكن لعلاجه أن يسهم في تخفيفها أو العلاج منها، وذلك على خلاف السائد من أن الاكتئاب مجرد مرض نفسي له علاقة بالعواطف، ولا يمتد إلى الألم الجسدي.
علامات جسدية
كثيرا ما يعاني المصابون بالاكتئاب من آلام مزمنة أو أعراض جسدية أخرى، حيث يمكن أن يسبب الاكتئاب تغيرات حقيقية في الجسم، فهو قد يبطئ عملية الهضم، مما قد يسبب مشاكل في المعدة.
ومن اللافت أن كثيرين من المصابين بالاكتئاب لا يدركون أن مشاكلهم الجسدية قد تكون ناجمة عن مرضهم العقلي، كما أن كثيرا من الأطباء قد لا يدركون ذلك.
ويرتبط الاكتئاب بالأداء غير السليم لشبكات الخلايا العصبية أو المسارات التي تربط مناطق الدماغ التي تعالج المعلومات العاطفية. تقوم بعض هذه الشبكات أيضًا بمعالجة المعلومات لاستشعار الألم الجسدي. يعتقد خبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين.
وهناك آلام جسدية تزداد حدة مع الاكتئاب، فإذا كنت تعاني بالفعل من الصداع النصفي، فقد يبدو الأمر أسوأ، وإذا كنت تعاني ألما في الصدر فيمكن أن يكون ذلك علامة على وجود مشاكل خطيرة في القلب أو المعدة أو الرئة أو غيرها. لكن الاكتئاب يمكن أن يزيد من الانزعاج.
وإذا كنت تشعر بالغثيان، أو قد تكون مصابًا بالإسهال أو الإمساك طوال الوقت، فمن الشائع مع الاكتئاب أن تفقد شهيتك أو تفرط في تناول الطعام.
كذلك، وبغض النظر عن مقدار نومك، فقد تظل تشعر بالتعب أو الإرهاق مع الاكتئاب، كما أن كثيرا من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يستطيعون النوم جيدًا، وقد يفقد بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب شهيتهم ويفقدون الوزن. ويجد آخرون أنهم يشتهون بعض الأطعمة، مثل الكربوهيدرات، ويزنون أكثر.
الأعراض لا تختفي من نفسها
لا تختفي الأعراض الجسدية للاكتئاب من تلقاء نفسها، لذا على المصاب أن يحاول الاحتفاظ بمذكرات الأعراض، بما يساعد على تحديد الأنماط.
في بعض الأحيان، يؤدي علاج الاكتئاب - بالعلاج أو الدواء أو كليهما - إلى إزالة الأعراض الجسدية، حيث تعمل أدوية الاكتئاب على "تعديل" المواد الكيميائية التي تستخدمها شبكات الخلايا العصبية للتواصل، مما يجعلها تعمل بكفاءة أكبر. قد تساعد بعض مضادات الاكتئاب، في علاج الألم المزمن أيضًا.
ولكن قد تحتاج أيضًا إلى شيء آخر. على سبيل المثال، قد يقترح طبيبك دواءً مضادًا للقلق أو مساعدًا على النوم لعلاج الأرق حتى تتمكن من الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.
ونظرا لأن الألم والاكتئاب قد يجتمعان معًا في بعض الأحيان، فإن تخفيف الألم قد يؤدي إلى تخفيف الاكتئاب أيضًا. يمكنك تجربة العلاج السلوكي المعرفي.
أعراض شائعة
تشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بالحزن أو اليأس أو الفراغ أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تمنحك المتعة في السابق. لكن هناك أعراضا أخرى أقل وضوحًا قد تشير أيضًا إلى الاكتئاب، بما فيها الغضب والتهيج ونفاد الصبر تجاه العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، أو قد تبالغ في رد فعلك تجاه الأشياء الصغيرة.
معاناة مختلفة
لا يعاني الجميع من نفس علامات وأعراض الاكتئاب. في الواقع، قد يعاني الرجال والنساء من الاكتئاب بشكل مختلف. تصف النساء في كثير من الأحيان شعورهن بالحزن أو الذنب أو عدم القيمة عندما يشعرن بالاكتئاب.
الرجال أكثر عرضة للشعور بالتعب والغضب والانزعاج والإحباط، وغالبًا ما يعانون من مشاكل في النوم. قد يشعر الرجل بقدر أقل من الاهتمام بالهوايات والأنشطة. وقد يركزون بشكل مفرط على العمل لتجنب التحدث مع الأصدقاء والعائلة حول ما يشعرون به.
قد يكون الرجال أيضًا أكثر عرضة للتصرف بتهور واستخدام المخدرات أو الكحول للتعامل مع الاكتئاب. يمكن لبعض الرجال المصابين بالاكتئاب أن يصبحوا مسيئين. يحاول عدد أكبر من النساء الانتحار أكثر من الرجال، ولكن الرجال أكثر عرضة لإتمام الفعل، ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الرجال الذين يموتون بسبب الانتحار مقارنة بالنساء.
كثير من الرجال لا يعترفون بمشاعر أو أعراض الاكتئاب. إنهم لا يريدون الاعتراف بأن شيئًا ما قد يكون خطأ أو التحدث عن مشاعرهم. ولكن يمكن للرجال والنساء أن يتحسنوا مع العلاج.
متى يجب طلب العلاج
قد يكون من الصعب أن تعترف لنفسك أنك قد تكون مكتئبًا، ناهيك عن طلب المساعدة.
لكن عليك التفكير بطلب علاج الاكتئاب لأن العلاج حتى مع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد يمكن أن يوفر الراحة.
والعلاج المبكر هو الأفضل، فكما هو الحال مع العديد من المشاكل الصحية الأخرى، فإن الحصول على العلاج مبكرًا يمكن أن يخفف الأعراض بسرعة أكبر، وإذا انتظرت للحصول على المساعدة، فقد يصبح اكتئابك أكثر حدة ويصعب علاجه.
كما أنه لا بد أن تتحدث إلى شخص ما.. هناك العديد من الأشخاص المستعدين لمساعدتك في التغلب على الاكتئاب، لكن الخطوة الأولى التي عليك اتخاذها بنفسك هي السماح لشخص ما بمعرفة ما تشعر به. قد يكون من المفيد أن تبدأ بالتحدث مع صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة. اطلب منهم الدعم في العثور على علاج للاكتئاب.
في المحصلة، متى لاحظت أعراض الاكتئاب مثل الحزن أو اليأس أو الفراغ، أو إذا كانت لديك أعراض أقل وضوحًا مثل صعوبة النوم أو الأوجاع والآلام الغامضة، أو إذا كانت لديك أفكار حول الموت أو الانتحار، فاطلب المساعدة الطبية الفورية.
وقت كاف للعلاج
يحتاج علاج الاكتئاب إلى منحه الوقت الكافي، فبعض الأدوية والحالات الطبية مثل مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تسبب أعراض الاكتئاب، لذلك قد يرغب طبيبك في استبعادها. إذا كان طبيبك يعتقد أنك قد تكون مكتئبا، فقد يعالج اكتئابك ويساعدك على إدارة الأعراض، أو قد يحيلك إلى أخصائي الصحة العقلية.
ويتضمن علاج الاكتئاب تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، أو العلاج النفسي، أو كليهما. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط الاستفادة من العلاج وحده. يُنصح أيضًا في بعض الأحيان بممارسة التمارين الرياضية كعلاج فعال لأشكال الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة. عادة ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أفضل حالًا مع الأدوية والعلاج. لاحظ أنه بمجرد بدء العلاج، قد تلاحظ تحسنًا في الأعراض مثل النوم أو الشهية قبل أن تبدأ في الشعور باكتئاب أقل.
تعمل مضادات الاكتئاب من خلال التأثير على المواد الكيميائية في الدماغ التي تسمى الناقلات العصبية ومسارات الخلايا العصبية أو الدوائر في الدماغ التي تنظم الحالة المزاجية.
تعالج مضادات الاكتئاب الاكتئاب بشكل فعال لدى عدد من الأشخاص الذين يتناولونها. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أسابيع لملاحظة التأثير، لذلك من المهم التحلي بالصبر. يمكن أن يكون لمضادات الاكتئاب أيضًا آثار جانبية في بعض الأحيان، بما في ذلك زيادة الوزن والمشاكل الجنسية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الدواء المناسب الذي يناسبك مع أقل عدد من الآثار الجانبية. في بعض الأحيان، إذا لم ينجح مضاد الاكتئاب الأول بشكل كامل، فقد يضيف طبيبك دواءً ثانيًا لتعزيز تأثيره أو يغير الدواء إلى دواء آخر قد يكون أكثر فعالية.
نشاطات تساعد على التخلص من الاكتئاب
ـ الحفاظ على النشاط البدني
-تساعد التمارين الرياضية على تحسين الحالة المزاجية، وأظهرت الأبحاث أنها قد تساعد في تخفيف الاكتئاب.
ـ الحصول على ليلة نوم جيدة
-النوم يساعد على الشفاء من عدد من المشاكل الصحية
-من المهم الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم
-من المهم جعل غرفة النوم مكانا مريحا للنوم
ـ البقاء على اتصال
-قضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة الداعمين يشعر المرء بالتحسن
كيف يساعد العلاج النفسي عند الاكتئاب
ـ تعلم طرق تفكير جديدة وأكثر إيجابية
ـ تغيير العادات أو السلوكيات التي قد تجعل اكتئابك أسوأ
ـ حل مشاكل العلاقات في المنزل أو العمل
ـ يساعد على رؤية الأشياء بطريقة أكثر واقعية ومواجهة المخاوف
ـ يساعد على الشعور بالأمل والإيجابية ومزيد من السيطرة على الحياة
من أعراض الاكتئاب الشائعة
مشاكل في النوم
قد تواجه صعوبة في النوم، أو تستيقظ مبكرا جدًا من الصباح. أو تنام كثيرًا وتجد صعوبة في الاستيقاظ في الصباح.
القلق
قد تكون لديك أعراض مثل القلق والأرق والتوتر. غالبًا ما يحدث القلق والاكتئاب معًا، على الرغم من أنهما مشكلتان منفصلتان.
البكاء
قد تكون نوبات البكاء، أو البكاء على لا شيء على الإطلاق، أو البكاء على أشياء صغيرة لا تزعجك في العادة، علامات على الاكتئاب.
عدم القدرة على التركيز
إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فقد تصاب بالنسيان، أو تجد صعوبة في اتخاذ القرارات، أو تجد صعوبة في التركيز.
ألم
إذا كنت تعاني من أوجاع وآلام لا تستجيب للعلاج، بما في ذلك آلام المفاصل، أو آلام الظهر، أو آلام الأطراف، أو آلام المعدة، فقد تكون هذه علامات على الاكتئاب.
تعاطي المخدرات
إن وجود مشكلة تتعلق بالمخدرات أو الكحول قد يخفي مشكلة كامنة في الاكتئاب، أو قد يكون أيضًا سببًا لأعراض الاكتئاب. غالبًا ما يسير تعاطي المخدرات والاكتئاب جنبًا إلى جنب.
تغيرات في الشهية
قد لا تكون لديك رغبة في تناول الطعام، أو قد تفرط في تناول الطعام في محاولة للشعور بالتحسن.
انعزال
قد تشعر بالانسحاب من الأصدقاء والعائلة عندما تكون في أمس الحاجة إلى دعمهم.
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