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هل ينجح تجميد الحرب الروسية - الأوكرانية؟

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) في حين كان رفض أوكرانيا التسوية مع موسكو أمرا لا جدال فيه، يسعى الخبراء الآن إلى التسوية ووقف الحرب، وذلك بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، حيث يسيطر الآن ادعاء أن الحرب عبارة عن طريق مسدود لا يستطيع أي من الطرفين الفوز فيه.
لهذا السبب، فقد حان الوقت لتجميد الصراع على نحو أشبه بإنهاء الحرب الكورية عن طريق التفاوض. وتم اقتراح هذه الفكرة للمرة الأولى على التيار الرئيسي في مايو 2023 بمقال في صحيفة ((بوليتيكو)). والآن، بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، تتم مناقشة هذا الأمر مرة أخرى. في حين يرى آخرون أن تجميد الحرب الروسية - الأوكرانية من خلال نهج ((القتال والحديث)) قد يكون أكثر صعوبة، ولا يمكن تطبيقه.
زوال التفاؤل
وقبل بضعة أشهر، أصدر تشاتام هاوس تقريرا يسلط الضوء على الإجماع المتشدد بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية: لا تسوية مع موسكو.. يجب هزيمتها ومعاقبتها بشكل سليم، والآن يبدو أن التفاؤل بالحرب الذي اجتاح وسائل الإعلام الغربية خلال 2022 قد اختفى، حيث يناقش عدد متزايد احتمالات وقف إطلاق النار، ويتعرض زيلينسكي نفسه لضغوط، لبدء المفاوضات مع روسيا، بينما الخبراء أنفسهم الذين توقعوا بجرأة هزيمة روسيا الضعيفة وغير الكفؤة يغيرون أسلوبهم في التكتيك.
السلام الكوري المجمد
كان تجميد الحرب الكورية يعتمد على ثلاثة عوامل:
العامل الأول:
كان الجمود العسكري المتمثل في حرب المواقع وحرب الاستنزاف على طول خط العرض الثامن والثلاثين، وهو الحدود الأصلية بين الشمال والجنوب قبل الحرب. وهنا، جرت مفاوضات وقف إطلاق النار بالتوازي مع الهجمات العسكرية المستمرة التي لم يحقق فيها أي من الطرفين مكاسب كبيرة، ولم يلحق خسائر كافية لإرهاق خصمه.
العامل الثاني:
اتفاق القوى العظمى (الصين والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة) على أن إنهاء الحرب يصب في مصلحتها، ويمكن لكل جانب أن يقدم مطالبات، لحفظ ماء الوجه.
العامل الثالث:
كان أيديولوجيًا، حيث إن إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات هي تبادل أسرى الحرب. وكانت كوريا الشمالية والصين مصرتين على إعادة السجناء إلى وطنهما، في حين طالب كثيرون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإطلاق سراحهم، والسماح لهم بالاختيار بين العودة أو الانشقاق.

مسار حرب أوكرانيا
يجادل الكثير من الخبراء بأنه لماذا لا يمكن تجميد حرب أوكرانيا حتى الآن؟. وتبعا لشروط كوريا المسبقة الثلاثة، فهي لا تنطبق حاليا على الحرب في أوكرانيا، وفقا لماثيو بلاكبيرن، الباحث الأول في مجموعة أبحاث روسيا وآسيا والتجارة الدولية التابعة للمعهد النرويجي للشؤون الدولية، الذي فسرها كالتالي:
أولا:
من الخطأ وصف الحرب بأنها حالة من الجمود استنادا فقط إلى ملاحظة مفادها أن هناك القليل من الأراضي التي تم أخذها. ففي حرب الاستنزاف، الهدف هو إنهاك العدو، وإجباره على الموافقة على الشروط. لذا، فالأراضي المكتسبة بعيدة كل البعد عن المؤشر الرئيسي للنجاح، ويمكن أيضًا قياس الإنجاز العسكري بكمية الرجال والمواد المدمرة. في هذا الصدد، تخلت أوكرانيا للتو عن هجوم فاشل أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
بينما القوى العاملة الأوكرانية تتضاءل، ويفكر زيلينسكي في تعبئة جديدة من شأنها بالتأكيد أن ترهق القدرة الاقتصادية والروح المعنوية للبلاد.
كما يواجه المدنيون في أوكرانيا شتاءً قاسيا، ومن المؤكد أن روسيا ستستهدف خلاله نظام الطاقة مرة أخرى.
علاوة على ذلك، فإن الداعمين الغربيين لأوكرانيا يكافحون من أجل مواكبة إمدادات الذخيرة العادية، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة. ومن المرجح أن يتعطل الدعم الأمريكي بسبب انهيار الدعم الحزبي للتمويل والمطالب الجديدة في الشرق الأوسط.
في الوقت نفسه، فإن الإنتاج العسكري الروسي من المدفعية والطائرات بدون طيار، اللتين تشكلان خبز هذه الحرب، ليس كافيا فحسب، بل تكمله أيضا مشتريات الطائرات بدون طيار الإيرانية والقذائف الكورية الشمالية.
ثانيا:
شرط موافقة القوى العظمى، حيث لم تعد أوكرانيا تقاتل وكيلا لروسيا، كما فعلت بين عامي 2014 و2022، بل تواجه روسيا وجها لوجه. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين قادرة على إقناع روسيا بالتوصل إلى اتفاق، لأن تحالف روسيا مع الصين لا يشبه اعتماد كوريا الشمالية على الاتحاد السوفيتي، فلدى موسكو مساحة أكبر بكثير للعمل المستقل. وربما يضغط الغرب على أوكرانيا لحملها على التفاوض، ولكن من المرجح أن تقاوم كييف ذلك.
ثالثا:
هل الغرب قادرعلى تقديم ضمانة أمنية مقبولة لروسيا لأوكرانيا؟. فمن ناحية، عارضت موسكو بشدة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكان هدفها المركزي في الحرب هو ((تجريد)) البلاد من السلاح، وهو ما يعني عدم نشر أي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي أو أسلحة ثقيلة في البلاد. من ناحية أخرى، كانت موسكو مستعدة للموافقة على حياد أوكرانيا إلى جانب ((الضمانات الأمنية)) على غرار الناتو في مفاوضات مارس 2022.
وفي كل الأحوال، فإن روسيا، التي لها اليد العليا عسكريا، لن توافق أبدا على خطة كييف للسلام المكونة من عشر نقاط، وسوف تنتظر واشنطن حتى تحث أوكرانيا على اتخاذ موقف مختلف يقبل شكلا من أشكال نزع السلاح والحياد، وهي النتيجة التي قد تؤجلها إدارة بايدن إلى ما بعد الانتخابات

ماذا يأتي بعد ذلك؟
ونظرا لعدم وجود شروط مسبقة لتجميد السلام، وعدم بدء المفاوضات بعد، فمن المرجح حدوث دورة أخرى من التصعيد العسكري. بالنسبة لأوكرانيا، يعني هذا تسليم أصول القوة الجوية، وحملة تعبئة يائسة أخرى. وبالنسبة لروسيا، قد يعني هذا تعبئة مضادة أو ببساطة استكمال توسعها العسكري المخطط له من خلال الوسائل القياسية حتى نهاية 2024.

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