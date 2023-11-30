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صفقة تبادل الأسرى في حرب غزة.. أسرار المفاوضات وتعثراتها

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تكن مهمة إطلاق سراح الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس عند هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر الماضي سلسة وسهلة، بل مرت عبر كثير من التفاصيل والمطبات، لكن الإصرار على إتمامها آتى ثماره في النهاية.
مرت المهمة بحساسية شديدة، وتطلبت اتصالات دولية هادئة، حيث تواصلت قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة كيفية تأمين إطلاق سراح أولئك الذين أسرتهم حماس؟.
وكانت السرية هي العنوان المهم، حيث أنشأت أمريكا خلية اتصال مباشر للوصول إلى حماس، وغلفت كل تلك التحركات بغطاء شديد من السرية، بحيث لم يكن يعلم بتلك المحادثات سوى قلة قليلة جدا من الأشخاص، حسب مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وأمضى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أسابيع في التفاوض من أجل إطلاق المحتجزين، ورأى البيت الأبيض أن ذلك هو السبيل الواقعي الوحيد لوقف القتال الدموي الذي دمر المنطقة منذ أكثر من أسابيع.
تبادل اليوم الأول
في أول أيام وقف إطلاق النار، الذي أعلن أنه سيكون لأربعة أيام في غزة، نفذت حماس وإسرائيل أول عملية تبادل للرهائن والأسرى.
وفي الاتفاق، تعهدت حماس بإطلاق سراح 50 رهينة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل. بينما مارست أمريكا ضغطا على حماس، وعملت قطر ومصر كوسيطين حاسمين.
وخلال سير المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين يؤكدون لعائلات الرهائن والأسرى لدى حماس أنهم يبذلون أقصى جهد لتأمين إطلاق سراحهم.
وحتى الأربعاء من الأسبوع الماضي، كان بايدن يواصل العمل على صفقة التبادل، وكانت هناك اتصالات دائمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وغيره من زعماء العالم، حيث كان مهما جدا بالنسبة إليه الانتقال من الاتفاق إلى الإفراج الفعلي، ولكن عقبة أخيرة في الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان قادت لاستمرار المحادثات وتواصلها، ولم يتم إطلاق سراح أي رهائن قبل الجمعة الماضي.
خلية التواصل
أنشأ بايدن خلية التواصل مع حماس من بريت ماكجورك، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط، وجوشوا جيلتزر، المستشار القانوني لمجلس الأمن القومي.
وكان ماكجورك يتواصل كل صباح مع رئيس الوزراء القطري، وفي الوقت نفسه كان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، يتواصل مع نظرائه الإسرائيليين، مع إطلاع بايدن على الأمر طول الوقت. وفي ضفة ثالثة متصلة، كان مدير وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، يتحدث مع ديفيد بارنيا، مدير الموساد (وكالة المخابرات الإسرائيلية).

مقترح أول
تم تقديم أحد المقترحات الأولى لصفقة التبادل في 12 أكتوبر، أي بعد 5 أيام من بدء الحرب التي أطلقها هجوم حماس الأول، ودعا إلى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تحتجزهم حماس والمسلحون الفلسطينيون الآخرون في غزة مقابل إطلاق سراح جميع النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، حسب مسؤولين مصريين.
وقال أحد المسؤولين المصريين إن الإسرائيليين رفضوا هذا الاقتراح، لكنه ((فتح الباب لمزيد من المحادثات)).
وفي محادثات متكررة في أواخر أكتوبر بين بايدن ونتانياهو، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خطه الأحمر ((لن تتوقف الهجمات على غزة إلا إذا تم إطلاق سراح الرهائن)). وكان لبايدن مطلبه الخاص طول المحادثات ((يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق)).
وفي نهاية المطاف، تم إطلاق سراح أول رهينتين أمريكيتين كانت حماس تحتجزهما: ناتالي وجوديث رعنان. وبينما كان كبار مسؤولي الأمن القومي يتتبعون إطلاق سراحهما من غزة، اتصل بايدن شخصيًا بوالد ناتالي، لإبلاغه بالأخبار، وأصبح البيت الأبيض أكثر ثقة في أن الخلية السرية التي تم تشكيلها للتحدث مع حماس ستعمل، وكثف الجهود، لإنقاذ مزيد من المحتجزين.
ملامح اتفاق
بعد وقت قصير من إطلاق سراح الأخوين رعنان، وقبل الغزو البري الإسرائيلي الذي طال انتظاره على غزة، أُبلغت الولايات المتحدة بأن حماس وقعت على ملامح اتفاق من شأنه أن يوقف الهجوم مؤقتا بينما يتم إطلاق سراح النساء والأطفال.
لكن إسرائيل كانت تعاند، حيث كانت ترى أن حماس لم تقدم أي دليل على حياة أي من المحتجزين. كما أنها لم تذكر من الذي كان محتجزا على وجه التحديد حتى توقف القتال، وهذا لم يكن كافيا لإسرائيل لوقف الغزو البري، وحتى الولايات المتحدة أيضا كانت متشككة.
مقابل التعند الإسرائيلي والتشكك الأمريكي، كان قادة حماس السياسيون في بيروت والدوحة والقاهرة يتهمون إسرائيل بعرقلة المحادثات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، للصحفيين في بيروت في 10 نوفمبر: ((حماس مستعدة للإفراج عن الرهائن المدنيين إذا كانت هناك ضمانات بالتنقل الآمن، حتى نتمكن من جمع المعلومات والبيانات لتنفيذ هذه الخطوة)). واشتكى من أن إسرائيل لم تستجب. مع ذلك، استمرت المفاوضات.
خطط الغزو
تمت مراجعة خطط الغزو البري الإسرائيلية بحيث يمكن وقف القتال مؤقتًا إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
انحرفت المحادثات - مع توجيه الرسائل عبر الدوحة أو القاهرة إلى غزة - إلى تفاصيل فنية للغاية، وتطايرت المقترحات ذهابًا وإيابًا. وضغطت أمريكا مرارا وتكرارا على حماس، مع الدوحة كوسيط، لتقديم معلومات تحدد هوية النساء والأطفال المحتجزين، بينما واصلت الجماعة المسلحة رفضها.
طالب بايدن وأصر على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديد هويات واضحة للرهائن الـ50 الذين سيتم إطلاق سراحهم من أجل تنفيذ أي اتفاق مثل الأعمار والجنس ومن أين أتوا، وإلا فإن الصفقة لن تتم.
استجابت حماس أخيرا، وقدمت المعلومات التي طلبتها أمريكا، واتصل بايدن بنتانياهو في 14 نوفمبر، وحثه على قبول الصفقة. ووافق نتانياهو على المضي قدما.
وفي لقاءاته مع ماكجورك، حث نتانياهو الولايات المتحدة على الضغط، للتوصل إلى الشروط النهائية.
خلال هذا الوقت، كان الوسطاء يتبادلون مسودات أكثر قابلية للتنفيذ لاتفاق التبادل، وحددت إحدى النسخ وقف إطلاق النار 5 أيام، والإفراج عن ما بين 200 و300 امرأة وطفل فلسطيني. لكن أصرت إسرائيل على وقف إطلاق النار يومين، والإفراج عن نحو 100 فلسطيني من غير أعضاء حماس، وهو ما أغضب حماس التي توقفت عن التحدث مع القطريين والمصريين، وهددت بالانسحاب من المحادثات بعد أن دخلت قوات الدفاع الإسرائيلية مستشفى الشفاء، المركز الطبي الأكبر والأفضل تجهيزًا في غزة، الذي تصر إسرائيل على أن حماس تستخدمه لأغراض عسكرية.
وقال أحد المسؤولين المصريين: ((كان كل شيء سينهار في هذه المرحلة. حماس كانت غاضبة، وكنا جميعا غاضبين)).
ضغط جديد
على مدى 3 أيام، ضغطت مصر وقطر وأمريكا على الأطراف المتحاربة، للتوصل إلى حل وسط: وقف إطلاق النار 4 أيام، و3 أسرى فلسطينيين لكل رهينة.
كما أصرت مصر على تخفيف القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات الإنسانية، واستؤنفت المحادثات الجمعة قبل الماضي.
وحاول المسؤولون صياغة طريقة، لمحاولة إغراء حماس بإطلاق سراح عدد من الرهائن أكثر من الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم بالفعل. واستمر عالم القضايا التي لم يتم حلها في التضييق حتى صباح الثلاثاء 21 نوفمبر، حين أعلنت حماس موافقتها، ثم وقعت حكومة الحرب الإسرائيلية الأربعاء على القرار.
وقال نتانياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي: ((في الأيام الأخيرة، تحدثت مع صديقنا الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلبت تدخله من أجل تحسين الخطوط العريضة التي سيتم تقديمها لكم. في الواقع، تم التحسين ليشمل مزيدا من الرهائن وبتكلفة أقل، وكانت هذه المحادثات مثمرة. لقد انضم الرئيس بايدن إلى الجهود، وأشكره على ذلك)).
تحركات مجدية
جنبا إلى جنب مع المحادثات السرية، وعمل خلية التواصل مع حماس، كان ثمة جهد دولي يبذل، حيث لعبت السعودية دورا دبلوماسيا على المستويين العربي والإسلامي، وحتى الدولي، شدد على ضرورة إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة المنكوبين، وتحرك أسطول المساعدات السعودي لمد يد العون.
وأثمرت تلك التحركات عن مواقف كثيرة ترفض التعنت الإسرائيلي، وتطالب بوضع حلول تمنع إزهاق مزيد من الأرواح، حتى وصل الأمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التأكيد للمسؤولين الإسرائيليين أن المزاج العام عالميا لم يعد في مصلحتهم، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية توقف الحرب التي ضربت البنية التحتية، ونالت من كثير

- مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل شهدت كثيرا من التعثرات
ـ الصفقة مرت بحساسية شديدة، وتطلبت اتصالات دولية عدة
ـ السرية كانت العنوان المهم والسلاح الأقوى لإتمام الصفقة
ـ أمريكا أنشات خلية اتصال مباشر للوصول إلى حماس
ـ عدة أسابيع من التباحث احتاجت إليها الصفقة، لتتم أخيرا
ـ الاتفاق شهد وقفا لإطلاق النار 4 أيام في غزة
ـ نفذت عملية التبادل في أول يوم من أيام اتفاق وقف إطلاق النار
ـ الاتفاق شهد تعهد حماس بإطلاق سراح 50 محتجزا مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل
ـ بايدن أجرى اتصالات مع عدد من قادة العالم، لضمان مضي الاتفاق إلى نهايته
ـ في 12 أكتوبر، أي بعد 5 أيام من بدء الحرب، قُدم أول مقترح لصفقة التبادل
ـ المقترح الأول دعا إلى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح جميع النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
ـ إسرائيل رفضت المقترح الأول، لكنه فتح الباب للتفاوض والمحادثات
ـ إطلاق سراح أول رهينتين أمريكيتين كانت حماس تحتجزهما أعطى إشارة أن الاتفاق سيمضي
ـ وضعت خطط الغزو البري الإسرائيلية، بحيث يمكن وقف القتال مؤقتا عند التوصل إلى اتفاق تبادل
ـ استجابت حماس للضغط الأمريكي، وحددت هويات الأشخاص الـ50 الذين ستطلقهم
ـ في 14 نوفمبر، حث بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية على قبول صفقة التبادل
ـ بعد هجوم إسرائيل على مستشفى الشفاء، غضبت حماس وأوقفت التحدث مع القطريين والمصريين الذين كانوا يقومون بدور الوسطاء
ـ بعد الهجوم على المستشفى، زادت الضغوط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى حل وسط
ـ الضغط كان يستهدف وقف إطلاق النار 4 أيام، و3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة لدى حماس
ـ خففت القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات الإنسانية
ـ في 21 نوفمبر، أعلنت حماس موافقتها، ثم وقعت حكومة الحرب الإسرائيلية في اليوم التالي على القرار
ـ التحركات الدبلوماسية السعودية زادت الضغوط على الإسرائيليين

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