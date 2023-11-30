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وهم الاكتئاب

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)يتداول المراهقون والعشرينيون - من الجنسين - مصطلح ((الاكتئاب)) بشكل خاطئ، ولن يكون مجانبا للصواب من يشك أن ثمة جهات تروّج للاكتئاب، لتصنع من هذا ((الوهم)) مبررا للتصرفات الغبية، والسلوكيات المنحرفة، والإغواء، والإغراء.
(2)
لا مبرر مقبول للانحراف، ولكن هناك من يحاول تضليل العامة، وإيهام المراهقين بأن ((الاكتئاب)) سبب في خروج البعض عن النص، بل المسار الإنساني، وأن كل شعور سلبي ومزاج سيئ هو ((اكتئاب)) يمنح العذر للمصاب به فعل ما يخالف العقل والمنطق والشرع.
(3)
قالت دورية ((سي. إن. إس. سبكترام)) في نوفمبر 2014 إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يصابون بخلل في الذاكرة، ويعانون كثرة الإخفاقات، وصعوبة تحديد الأولويات، بالإضافة إلى عدم القدرة على تذكر الكلمات والمعلومات واتخاذ القرارات، فضلا عن صعوبة التركيز، وضعف التفكير.
(4)
المعالجة السلوكية والمتخصصة في علم النفس الدكتورة ناتاشا سانتوس - نقلا عن ((إيفري داي هيلث)) - قالت إن الاكتئاب يتجاوز المشاعر السلبية وتقلبات المزاج، إذ يُحدث اختلافات هيكلية في الدماغ.
المهم هنا هو ما أكده باحثون من أن التركيز على العلاج النفسي، إلى جانب الأدوية العلاجية، أمر بالغ الأهمية للحد من آثار الاكتئاب.
(5)
حسابات مليونية في ((السوشيال ميديا)) تروّج للاكتئاب بشكل مضر للوعي، إلى حد أن أحدها وضع صورا لشبان قبل الاكتئاب وبعده. والمتأمل لن يجد اختلافا، بل إن غير واحد من أولئك الشبان يبدون أكثر وسامة في جزء ((بعد الاكتئاب))!. والطريف أنه قبل أسبوع، تعرضت حساباتي في ((السوشيال ميديا)) لمحاولات اختراق فاشلة وهجوم شرس من أشخاص يدّعون الإصابة بالاكتئاب، فقط لأنني وقفت بوجه موجات ترويج المرض المريبة، فاستغربت كيف جمعوا بين ((الاكتئاب)) والمهارات التقنية.
(6)
((المبالغة)) والارتجال في تشخيص الشعور السلبي، واعتباره اكتئابا، أمر خطير يجب استنفار الجهود ونشر الوعي، لإيقافه.

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