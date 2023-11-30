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الطبقات السفلى لصرح العقل الغربي

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) جميع الثقافات القومية تعتمد أشد الاعتماد على مفهوم الهوية الوطنية (National)، والسياسة القومية (Nationalist) هي سياسة هوية: للمصريين، أفريقيا للأفارقة الهند للهنود وهكذا، ما يطلق عليه، بازيل دافيدسون، تعبير ((الخصوبة الغامضة للنزعة القومية)) لا يكتفي بالتأكيد على هوية كانت ذات يوم منتقصة ومقموعة قبل إحيائها في أنظمة التربية الوطنية، بل يؤكد غرس سلطة جديدة في الأذهان ذلك صحيح في الولايات المتحدة أيضًا، حيث تحولت القوة المنشطة المعبرة عن الأفارقة الأمريكيين والنساء والأقليات إلى عقيدة هنا وهناك، كأن رغبتها في انتقاد أسطورة أمريكا البيضاء تعني أيضًا الحاجة إلى رفد تلك الأسطورة بأساطير جامدة جديدة في العلم. في الجزائر، على سبيل المثال، حظرت فرنسا استخدام اللغة العربية في التعليم والإدارة، وبعد عام 1962 قامت جبهة التحرير الوطنية -لأسباب مفهومة- بجعلها اللغة الرسمية الوحيدة، كما أقامت نظامًا جديدًا لتربية عربية - إسلامية، بعد ذلك انتقلت الجبهة إلى الاستيعاب السياسي لكامل المجتمع المدني الجزائري، خلال ثلاثة عقود أسفر الاصطفاف بين سلطة الحزب والدولة والهوية المستعادة عن احتكار حزب واحد لمعظم الممارسات السياسية، كما أسفر -في جناح اليمين- عن تحدي ظهور معارضة إسلامية تدعو إلى هوية إسلامية جزائرية ترتكز على مبادئ الشريعة.
فرانز فانون توقع مسار الأحداث هذا في الفصل الذي عقده لمزالق الوعي القومي، من كتابه ((معذبو الأرض))، لقد اعتبر أنه ما لم يتحول الوعي الوطني -لحظة نجاحه- إلى وعي اجتماعي بطريقة أو بأخرى، فإن المستقبل لن يحمل التحرير بل تمديد الإمبريالية، ونظريته حول العنف لا تسعى إلى الاستجابة لنداءات ابن البلد الذي يتحرق تحت وطأة الرقابة الأبوية لرجل الشرطة الأوروبي.
وإذا كنت قد استشهدت بقانون مرارًا؛ فلأنه يعبر عن النقلة الثقافية الهائلة من حقل الاستقلال القومي إلى الحقل النظري للتحرير على نحو أكثر إثارة وحسمًا من الجميع كما أعتقد، كتلة أعمال قانون هي محاولة للتغلب على قساوة تلك الاجتهادات النظرية بوسيلة فعل الإرادة السياسية وردّها إلى تحر مؤلفيها بهدف التمكن من ابتكار نفوس جديدة، حسب التعبير الذي استعاره من سيزار فانون يربط على نحو معمق بين غزو المستوطن للتاريخ ونظام الحقيقة في عرف الإمبريالية، الذي تتسيده الأساطير الكبرى للثقافة الغربية المستوطن يصنع التاريخ؛ حياته حقبة وأوديسة، إنه البداية المطلقة، ونحن خلقنا هذه الأرض، فهو السبب الذي لا ينقطع: وإذا غادرنا سيضيع كل شيء، وسترتد البلاد إلى العصور الوسطى، أمامه وضده مخلوقات بليدة - تقتلها الحمى وتسكنها أعراف الأسلاف، وتكاد تشكل خلفية لا عضوية للدينامية المجددة الخاصة بالمركتالية الاستعمارية.
ومثلما حضر فرويد عميقًا للتوصل إلى الطبقات السفلى لصرح العقل الغربي، وفسر ماركس ونيتشه المعطيات المادية للمجتمع البرجوازي بوسيلة ترجمتها إلى حوافز بدائية -ولكنها إنتاجية- تسعى إلى الهيمنة والتراكم، كذلك قرأ فانون الإنسية الغربية بوسيلة نقل مضغة الغطرسة في التمثال الإغريقي اللاتيني إلى أرض الاستعمار الخراب، وحيث يتحول هذا الخفير المصطنع إلى هبائه، إنه عاجز عن تفادي إندغامه في الانحطاط اليومي الذي يصنعه المستوطنون الغربيون، طي تلميحات الهدم في كتابات فانون يكمن رجل رفيع الوعي يكرر على نحو مقصود وساخر تكتيكات الثقافة التي يؤمن بأنها قهرته الفارق بين فرويد وماركس ونيتشه من جهة والمثقف البلدي، على غرار فانون من جهة أخرى هو أن المفكر الاستعماري يثبت من سلفه جغرافيًا ((واقعة انتمائهم إلى الغرب)) ليمتلك فرصة أفضل في تحرير طاقاتهم من قالب القهر الثقافي الذي أنتجهم، وفانون يؤدي فصل الختام في الإمبراطورية، ويعلن حقبة جديدة حين ينظر بتضاد إلى أولئك المفكرين، ويرى فيهم جزءًا مكونًا للنظام الاستعماري، وحربًا كامنة على ذلك النظام في الآن ذاته.
1993*
* ناقد وأكاديمي فلسطيني / أمريكي ((1935 - 2003))

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