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المفكرون العرب يتجنبون الحديث عن فرويد

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) نكسة 1967 تمخضت عنها نتائج وخيمة، لكنها لم تكن كلها سلبية، حيث سمحت للثورة الفلسطينية بتطوير مواقفها وتحديدها. وقد واجه الفلسطينيون -آنئذ- مسألة هذا الانهزام، ودلالته الأيديولوجية والإستراتيجية، وكان عليهم أن ينحتوا من أجل تحررهم نموذجا جديدا مغايرا لذلك الذي يسود العالم العربي، حيث كان يعكس أيديولوجيات لا تنسجم فيما بينها. والأدهى من ذلك أنه كان ترديدا للنماذج العالمية السائدة، خصوصا النموذج الأمريكي والسوفيتي، وحتى الأوروبي.
لم يكن هذا الانهزام إذن ذا دلالة سلبية من الناحية التاريخية. أما من الناحية النظرية فكان ينبغي على النظرية أن تواكب التطورات التاريخية، لكي لا يقتصر الكتاب على مجرد ترديد شعارات جوفاء، إذ كانت المواكبة تعني أساسا الارتقاء بالنظرية إلى مستوى هذه القضية، كان علي أن أكتب سجالا عنيفا في مستوى عنف القضية، كان على عنف النص أن يساوق العنف الذي تعرفه ساحة المعركة.
كنت أرتئي إذن وأنا أقدم على هذا العمل ضرورة اللجوء إلى نظريات ومفاهيم كان بإمكانها أن تساعد على النفاذ إلى عمق المسألة الفلسطينية، وعن طريقها إلى مسألة العلاقة بين اليهودية والإسلام، بين العرب واليهود.
والحال أن اليهود أنفسهم قد لعبوا دورا نظريا أساسيا في الغرب، فكان منهم كبار المفكرين أمثال سبينوزا وأينشتاين وفرويد وماركس، وآخرين غيرهم.
كان على تنظير هذا الصراع أن يحدد المواقع الإستراتيجية التي ينطلق منها. لذا، اخترت مواقع نظرية ثلاثة، هي: المسيحية ثم ماركس وفرويد.
لقد تساءلت أولا عما تمثله المسيحية بالنسبة لليهودي، ماذا كان المسيح من حيث هو مفهوم ميتافيزيقي نظري في عين اليهودي؟ فلربما كان هو مفهوم الخيانة نفسه، بحيث يكون المسيح ذاك اليهودي الذي خان شعبه، فأقام أخلاقه على هذا المفهوم. لقد اتخذت بنوع من السخرية مفهوم الخيانة، اتخذت المسيح كمفهوم خان الديانة اليهودية.
الموقف الثاني الذي انطلقت منه هو موقع ماركس باعتباره يهوديا معاديا للصهيونية، وقد كان لذلك نتائجه، سواء بالنسبة للأنظمة السياسية في العالم، والعالم العربي على الخصوص، أو عند اليسار الذي استلهم الأيديولوجية الماركسية.
الموقف الثالث: هو التحليل النفسي وفرويد، وهو أيضا يهودي كما نعلم.
لقد تعمدت انتقاء بعض النظريات، وأهملت أخرى مثل نظرية ((هايدغر)) الذي لم يكن يهوديا، لكني فضلت أن أنطلق من النظريات التي نمت في حضن اليهودية، والتي في إمكانها أن تساعدنا على فهم الصراع، وهكذا خلصت إلى مفهوم الوعي الشقي.
إن المسيح نبي، ولكنه مُنظر أيضا. مُنظر عملي كما يقول ((غرامشي))، وهذا شأن ماركس: إنه مُنظر وداعية أيديولوجي. أما فرويد فهو عالم ومُنظر. لقد أحدث هؤلاء الثلاثة انفصاما ما وقطيعة: المسيح بالنسبة لشعبه والشعب المختار، وذلك عندما أقام المسيحية على مفهوم الشمولية. إن المسيح أسس نزعة إنسانية شمولية، وهذا شأن ماركس الذي جعل من الصراع الطبقي محرك التاريخ، ومن تحرير الطبقة العاملة غاية يرمي إليها تاريخ الإنسانية. إن شعار ((يا عمال العالم اتحدوا)) شعار شمولي عالمي. أما فرويد، فإنه يهودي ملحد مثل ماركس، ولكنه كان في موقف أكثر تعقيدا باعتبار أنه لم يعتنق الصهيونية قط.
إن التحليل النفسي عرف مجده في ((فيينا))، وانطلاقا منها، وذلك في أواخر القرن الماضي، وفي الحقبة نفسها والموقع نفسه اندلعت الصهيونية. لقد نمت الصهيونية في موازاة مع التحليل النفسي، وقد التقت طرقهما في بعض الأحيان، فذهب البعض إلى تبرير الصهيونية وإقامتها على نظرية التحليل النفسي. وعلى الرغم من كل هذا، فإن فرويد نفسه لم يعتنق الصهيونية. غير أنه لم يكن مناهضا لليهود. وما كان يهمني أنا هو كيف فكر فرويد في المسألة اليهودية؟.
لقد تعرضت نظرية فرويد لرفض شديد من طرف الصهاينة، حيث إن ((فرويد)) خلخل مفهوم الواحد، فذهب إلى أن هذا المفهوم مفهوم مصري يرجع لأخناتون. كما زعم أن موسى مصري، مما جعله يتمتع بهوية مزدوجة، فصدع بذلك حنين اليهود وتشوفهم الأسطوري إلى الوحدة. لقد أقحم فرويد الازدواجية والانقسام والتمزق والدياسبورا.
لقد تبينت أن هذا التمزق هو ما كان ((هيجل)) يعبر عنه فلسفيا عن طريق مفهوم الوعي الشقي، فاستعنت بتحليلاته حول هذا المفهوم، واستعملتها بكل حذر، علما بأن ((هيجل)) مسيحي لم يكن يريد أن يفهم تاريخ اليهود.
لقد ظهر لي أن مفهوم الوعي الشقي مفهوم أساسي يعبر عن الانفصال اللانهائي للكائن، وأن اليهودي هو ذاك الكائن الذي يعيش هذا الانفصال اللانهائي.
تلك كانت المواقع النظرية التي انطلقت منها في كتابي حول المسألة اليهودية. ولنعد الآن لضرورة إدخال هذه المفاهيم إلى العالم العربي. إنني أرى أن هذا لا يخلو من فائدة، وذلك لأننا عندما نصارع في المستوى السياسي لا نزال نستعمل حججا لا تقوم على دعامة قوية، ونردد شعارات وتحليلات سطحية.
وحتى الآن يتجنب أغلب المفكرين في العالم العربي الحديث عن فرويد وعن التحليل النفسي وهم يعترفون بأهميته، ولكنهم لا يعتبرون أنه يعنيهم هم بالذات، وهكذا يتم الخلط في التحليل النفسي بشأن طريقة العلاج، وهي تقنية يمكن تأويلها وتكييفها حسب المواقع واللغات والبلدان. لكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه الطريقة نفسها تدعونا إلى الإصغاء لآلام الغير. ولهذا أهميته، فباستطاعتنا إذن أن نطبق هذه التقنية ونكيفها حسب الظروف، ولست أرى مانعا في هذا. لماذا لا نصغي لألم الغير؟ لماذا لا تتعدد الآذان المصغية لهذا الألم في العالم العربي؟.
ثم هناك، إلى جانب هذه التقنية، فكر فرويد. لا أقول نظرية ومعرفة، وإنما طريقته في تأويل اللاشعور، وهي تصدق في مجالات متعددة، سواء في الفن أو في العلم أو في الفلسفة، مثلما أن الماركسية تأويل للقوى اللاشعورية التي تهيمن على التاريخ. إن إهمال اللاشعور ورفضه في العالم العربي شيء له دلالته. كما له جذوره التي تفسره. وباستطاعة التحليل النفسي أن يكشف عن المكبوت في الوجود العربي، لكن العرب يشعرون بخطورة التحليل النفسي. غير أن الكائن العربي يهاب الحديث عن نفسه، وهو يفضل الحديث عن الغير أو الصمت.
1981*
* روائي وعالم اجتماع مغربي ((1938 - 2009))

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