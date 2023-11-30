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الليبرالية سبيلا لتجاوز الفوات الحضاري العربي

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا تأخر العرب وتقدم الآخرون؟ سؤال إشكالي مركزي شغل حيزًا كبيرًا في الفكر العربي المُعاصِر والحديث، وطُرِحَ بصيَغٍ مُختلفة ومن خلفيّاتٍ إيديولوجيّة مُتناقِضة.. فهل هذا التخلف بنيوي لا يُمكن تجاوزه أو استئصاله أم هو عائد إلى عوامل تاريخية أو سياسية أو إلى هَيْمَنَةِ الغرب التي فَرضت علينا حداثةً شوهاء منزوعةً من عقلها الحداثي أم أنه يرجع إلى أنّ ثمّة قطيعة بيننا وبين تراثنا الذي به ارتقت حضارتُنا إلى مقدّمة الحضارات الإنسانية؟
يستعيد المفكر السياسي حازم صاغيّة في كتابه ((في أحوالنا وأحوال سوانا)) (دار الساقي 2003) هذه الإشكالية، من موقع التشديد على الدور الذاتي، وأول هذا الدور ((يطال مكافحتنا نظامَ القرابة الموسع - طائفية، إثنية.. مما كافحه غيرنا ممن تقدموا))، ذلك أن نَيْلَنا حقوقنا وإقرار الآخرين بعدالة قضايانا لن يحصل ما لم نفعل ما يتعدى هجاء الغرب.
ادعاء التبعية للغرب
لا ينفي المؤلف انحيازَه إلى ليبراليةِ الغرب، بل هو نبَّهَ إلى ذلك في المقدمة، لأن التقدم الذي حصل خارج الغرب جيء به، في رأيه، من الغرب، ولأن النماذج المُناهضة للغرب التي عرفها القرن الماضي ليست مُقنعة بأي معنى كان وعليه، يرفض صاغية رد الإشكال الحضاري العربي إلى الحقبة الاستعمارية؛ ففي هذه الحقبة أَحرز المثقفون الشرط الأوّل للعمل الثقافي، وهو الحرية وما يصاحبها من نزعاتٍ نقدية ونقاشٍ عام، في عام 1902 اندلعَ السجالُ بين محمد عبده وفرح أنطون حول الدين والحرية والعِلم والعَلمَنة، وفي عام 1925 دعا علي عبد الرازق في ((الإسلام وأصول الحُكم)) إلى فصل الدين عن الدولة، وفي عام 1926 كَتَبَ طه حسين ((في الشعر الجاهلي))، وفي عام 1937 وَضَعَ إسماعيل أدهم رسالته ((لماذا أنا ملحد؟)).
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أنشئت دار الكُتب المصرية وصَدرت صحفٌ ومجلاتٌ مثل ((الأهرام)) و((المُقتطف)) و((المقطم)) في مصر، و((حديقة الأخبار)) و((نفير سورية)) في لبنان، وفي هذه الحقبة أيضاً، تعرَف العالَمُ العربي إلى المسرح والفن الروائي والسينما، وذلك كله كان على صلةٍ بالغرب والثقافة الغربية التي تأثر بأفكارها ومبادئها رواد نهضتنا الحديثة، من رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني إلى جرجي زيدان وطه حسين، مرورًا بجبران خليل جبران، وأمين الريحاني، ومن دون أن يذهب هؤلاء إلى ادعاء التبعية الكاملة للغرب أو أبوته لنا.
لم يكن المثقفون في هذه الحقبة، في رأي المؤلف، على رداءة زملائهم اللاحقين، بل كانوا أَفْعَل وأشدّ تأثيرًا، فقد أستبعدت تلك الرؤية المتنورة للتاريخ ولوظيفة المثقفين التي ميَّزت الجيل السابق، بعد نشأة الإخوان المسلمين في عام 1928، ونكبة فلسطين في عام 1948، وانقلاب جمال عبد الناصر في عام 1952، ليحل محلها الالتحاق بالسرديات الشعبوية والاتجاه إلى عسكرة الثقافة.
في هذا الوقت راجت نظريات المنظر الشيوعي الايطالي أنطونيو غرامشي في ((المثقف العضوي)) حيث خَنَقَ العضوي الثقافي وقيده بمهماتٍ يصعب ردها إلى الثقافة، في حين لم يكن الالتزام هو قضية المثقف، بل الديمقراطية التي أساسها الحريات العامة، وقد انتهت تجارب مثقفينا العضويين، حتى مع أحزابهم وقياداتهم، إلى المهانة والأذى الذي بَلَغَ حد القتل، وفيما نزل بفرج الله الحلو، ورئيف خوري وصلاح الدين البيطار، وعبدالخالق السمرائي، وسواهم أدلة ساطعة على المآل البائس للمثقف العضوي والثقافة على السواء، فقد أسفر ذوبان الثقافة في السياسة عن ضمورِ الإبداع الثقافي، وتراجُعِ الدور المركزي للمثقفين في الدفاع عن الحرية.
استحضار ابن خلدون
إزاء القاموس السياسي العربي السائد الذي بات مُثقَلاً بحديث العصبيات المذهبية والطائفية والإثنية والجهوية، استحضرَ المؤلف نظريةَ ابن خلدون في ((العصبية)) لما تتميز به من راهنيةٍ لفَهْمِ مُجتمعاتنا العربية، فما يُعانيه العالَمُ العربي من تفكُّكٍ وأزماتٍ وصراعاتٍ يَجِدُ تفسيرَه في سياساتِ العصبية، إذ إن ((الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تَستحكم فيها دولة)) على ما رأى ابن خلدون.
ينطبق ذلك على حالات اليمن ولبنان وليبيا والعراق وفلسطين، وغيرها لانتفاء غلبة عصبية ((أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب منها وتتم الرئاسة لأهلها)).
أما الإصلاحُ الديني الذي دشَّن عصرًا جديدًا في الغرب، فلا يعوِّل المؤلف على إصلاحٍ مُشابهٍ له مُمكن في الإسلام في الظرف العربي الراهن لافتقاره إلى حاملٍ اجتماعي يرتكز عليه، على عكس الإصلاح الأوروبي الذي جاء جزءًا من عملية تاريخية عريضة وسَّعت نِطاق الحرية والفردية، وفي مقابل الصعود الشامل الذي أحاط بالإصلاح الأوروبي، يغمرنا في العالم العربي اليوم محيط من التراجع والتبديد يتسع بإيقاعٍ يومي، حتى إن ما كان مُتاحًا مع محمد عبده ثم تلاميذه يبقى على تواضعه أكبر بلا قياس مما هو مُتاح اليوم.
ترافَقَ هذا التراجع مع تدميرِ مُدنٍ ثلاث من مُدن المشرق العربي هي من أهم مدنه وأعظمها الموصل في عام 2014، وحلب في عام 2016، ثم بيروت في عام 2020، وقد عمدتِ الأنظمة والأحزاب السلطوية إلى تطويع المُدن، 2 في المائة فقط من قيادة الحزب الحاكم في سورية إبان 1963 - 1966 كانوا دمشقيين، و8 في المائة حلبيين، بينما وصلَ عدد أفراد التنظيمات الفلاحية الموالية للنظام إلى 46239 في عام 1990، وتعرضت بيروت لمَوجةِ نزوحٍ وسلسلةِ حروبٍ تأدى عنها طرد السلطة المركزية وتسليم المدينة إلى ميليشيات الطوائف. وبدلاً من أن تؤدي هجرة أبناء الريف إلى تمدينهم، فقد أقاموا في المدن بكل حمولاتهم الاجتماعية السابقة، وهكذا امتلكت روابط كالعشيرة والقبيلة حضورًا يفوق حضورَ الاشتراك في جماعةٍ مدينية، الأمر الذي حدا بالمؤلف إلى القول باستحالة المدينة، وإلى تفضيل بل تبني الليبرالية مقابل الإيديولوجيات القومية والماركسية والإسلامية، فالليبرالية أساسها الأول الاعتقاد بأن الحرية هي القيمة السياسية الأولى، وأن الفرد يتقدم على الجماعة وبقيمة قائمة بذاتها، وبكرامة وفرادة إنسانيتَين، وأنه وحده صاحب القرارات التي تتعلق بحياته؛ ولذلك فإن قرارات الأفراد التي لا تنبع من دينٍ أو تقليدٍ موروث أو عواطف، هي وحدها القرارات العقلانية، فالمعرفة من منظورٍ ليبرالي ليست نصًا مقدسًا أو شبه مقدس، بل هي التفحص العلمي والنقدي الحر والمتواصل.
((في أحوالنا وأحوال سوانا)) يشكل إضاءةً على جوانب واسعة من فكرنا السياسي والاجتماعي المُعاصِر، فقد طَرَحَ إشكاليات هذا الفكر بكل خلفياتها التاريخية، من منظورٍ عقلاني نقدي يحرض على الخروج من الانتماءات الضيقة، القرابية أو الطائفية أو المذهبية، والانطلاق من دون أية قيود في فضاء الحريّة الإنسانية الرحب، ولعل في ذلك سر الإجابة عن سؤال ((لماذا تخلفنا وتقدم سوانا؟)) الذي لا يزال يدور حوله فكرُنا العربي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم.
*كاتب من لبنان
ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق))

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