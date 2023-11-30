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الكتابة بفلسطين في الوعي واللاوعي

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) المشكل الأول الذي يعترضنا عندما تريد بحث موضوع علاقة الأدب بالقضية الفلسطينية هو كيفية تحديد طبيعة وعمق التأثير الذي تمارسه هذه القضية على الأعمال الأدبية للكتاب.
وقد يتبادر للذهن أن الطريقة الطبيعة، بل الوحيدة، لضبط هذا التأثير هو تناول جميع النماذج الأدبية التي تطرقت إلى موضوع فلسطين بشكل من الأشكال، ودراستها بالمنهج المناسب لتكوين صورة واضحة عن مواقع التأثير وتجلياته مضمونًا وشكلا وفكرًا ورموزًا.
من المؤكد أن هذا النوع من التناول يبقى ضروريًا رغم محدوديته، وبخاصة إذا مازج ما بين نهجين في التحليل من جهة نهج التتبع التاريخي لتطور هذه العلاقة ((أي الدراسة الدياكرونية))، ومن جهة ثانية النهج التزامني ((الدراسة السانكرونية))، والذي يقوم بعملية تشريح لفترة محددة ((فترة السبعينيات مثلا)) فهو تشخيص هذا التفاعل ورصد تجلياته الآنية، لكن المشكل يبتدئ عندما تريد الاكتفاء بهذه الحصيلة، واعتبارها خلاصة القول في الموضوع.
أعتبر شخصيًا، أن المسألة أعقد من ذلك أن عملية جمع النصوص حول فلسطين وإدخالها في الأسيجة النقدية المناسبة لا تكفي وحدها لتبيان مجمل العلائق والتفاعلات التي تربط الأدب المعاصر بقضية أصبح لها طابع المحورية في الوعي العربي وفي الصراع السياسي الفكري الحضاري، الذي تخوضه الشعوب العربية بمختلف فئاتها ضد العدوان والتشريد ومخطط إبادة الهوية الممارس عليها من طرف الصهيونية والإمبريالية.
هذا يعني أن التفاعل والتأثير الذي تريد ضبطه، لا ينحصر في الأعمال الأدبية التي تطرقت إلى موضوع فلسطين، بل يتجاوزها ليشمل جوانب أخرى قد تكون في صميم خاصيات الأدب العربي عامة، من هنا فالسؤال الذي يجب طرحه لم يعد يقف عند إشكالية من نوع صورة فلسطين في الأدب، بل يتعداها ليطرح الإشكالية التالية كيف تتشكل فلسطين بكل ما لهذه الكلمة من أبعاد وشمولات كقطب ثابت أو بالأحرى كرافد من الروافد التي تلعب دورًا في هيكلة المخيلة والصوت، والقضاء ومنطق الإنتاج الرمزي وكل العناصر الأخرى التي يتفرد بها الأدب المغربي؟، عندما تقلب المعادلة هكذا تتبين لنا بشكل أوضح ميادين البحث والمقارنة التي يفرضها الموضوع.
وهنا نصطدم بمشكل آخر، وهو ضآلة التراكم المعرفي والنظري حول عنصري موضوع البحث؛ أي من جهة فلسطين كقضية تحرر وطني، ولكن أيضاء وأبعد ذلك، كعمق تاريخي حضاري كفاجعة عربية وإنسانية، كجدلية للموت والانبعاث، كعلائق نوعية بالأرض والجذور بهول الكون الطبيعي والبشري، كانفصام في الذاكرة والجسد، كتيه داخلي وعلى وجه البسيطة، كصوت له غنائية الدم وعنفوان الأمل، كضحكة مدوية تنبعث تحت الأنقاض لتنفجر البشاعات والهمجية، كل هذه الخاصيات التي استطاع الأدب الفلسطيني أن يعبر عنها برسائله الخاصة، دون أن يرافق ذلك مد نظري ينفذ إلى أعماقه.
1982*
* كاتب مغربي

MENAFN30112023000089011017ID1107518922

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