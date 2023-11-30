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من عمق الصحراء آل سالم يلقن آسيا الدروس

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) من عمق صحراء الجنوب الغربي للمملكة، وتحديدا نجران، بزغ نجم أبهر العرب وأذهل قارة آسيا وصفق له العالم.
تلك القتالية والشجاعة الممزوجة بالفطنة والدهاء والخفة تلقنها البطل وصاغتها رمال الصحراء لتنبئ وتبشر بمولد بطل مارس هوايته وصنع إنجازاته بدأ بالمنطقة والمنطقة الجنوبية والمملكة والخليج والعرب حتى اعتلى قمة القارة الصفراء، وخطف الذهب، إنه البطل السعودي وصاحب ذهبية آسيا للكاراتيه ونجم الأخدود عبدالله آل سالم.
قهر المستحيل

حول هذا المنجز الآسيوي تحدث آل سالم قائلا ((أحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه على كل ما تحقق ولله الحمد هو حلم لم يكن المستحيل عائقا، دون تحقيقه فتحقق وحصدت اللقب والذهب ورفعت علم وطني عاليا، وكم هي جميلة تلك اللحظات ما أروعها وما أروع ذلك الإحساس والشعور بأن أكون قد حققت منجزا وبطولة باسم الوطن))
مشوار الذهب
كان الاستعداد للبطولة القارية جيدا بمعسكر لمدة شهرين ونصف بتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية لأصل إلى الجاهزية الكاملة لخوض غمار البطولة، ولا يخفى على الجميع أن البعثة السعودية واجهت إرهاقا شديدا بسبب رحلات الطيران والتوقفات.
التدريب الذهني
بين آل سالم أنه خلال الرحلة الطويلة كان يتدرب ذهنيا، وأنه أطلق السراح لخياله بإقامة مباريات وتكتيكات وتساؤلات وسط تركيز كبير رغم معاناته من إصابة مزمنة بمفصل القدم، لكنه تجاهل الأمر تماما وتناسى الإصابة، كي لا يعيق خوضه غمار البطولة.
ومن ثم بدأت البطولة من خلال الأوزان 60 كجم وتحت 60 كجم وتحت 67 كجم وتحت 75 كجم وتحت 84 كجم وفوق 84 كجم، وشارك آل سالم في منافسات تحت 67 كجم، وأشار إلى أن لعبة الكاراتيه لعبة ذكاء ومخ ودهاء.
سر الذهب خسارة
كشف آل سالم أن الحافز الأكبر في تحقيق اللقب أن بعد خسارته في البطولة الآسيوية قبل 4 أعوام، التي أقيمت بكاراخستان وخسر خلالها اللقب اكتساه حزن كبير لازمه وقتًا طويلًا، مما زاد من إصراره على التعويض في 2023.
تكريم يوازي الإنجاز
من جهته قال المدير الرياضي بنادي الأخدود حسن الغباري ((جميعنا نفخر بالبطل آل سالم نظير الإنجازات التي تعود على تحقيقها والتي اختتمها بمنجز عظيم بتحقيقه ذهبية آسيا، إذ كان عبدالله محل الثقة من قبل الجميع ولم يخيب الظن، واعدا إياه نيابة عن مجلس الإدارة بأن يقام له حفل تكريم خاص يليق به وبإنجازه الشخصي وعلى مستوى النادي والوطن)).
تعب سنوات
المدرب ظافر آل شرية أحد المدربين الذين اكتشفوا موهبة آل سالم ومن أشرف على تدريباته منذ الصغر وحقق معه إنجازات عديدة قال حول الإنجاز ((ما تحقق من منجز على المستوى القاري هو نظير تعب سنين متواصلة من التدريبات، منذ أن كان بسن الـ7 والـ8 سنوات وتحديدا وهو بالصف الثاني الابتدائي، وكان ذلك بحفر الباطن حيث كان والده حريصا على أن يتواجد ابنه ضمن فريق الكاراتيه منذ صغره وتحت إشراف طاقم تدريبي لصقل موهبته وإبرازها بعدد من مراكز تدريب فنون القتال والكاراتيه حتى تم نقله إلى نجران وبادر بتسجيله بنادي الأخدود، وكان البطل الصغير شغوفا بلعبة الكاراتيه ومثابرا لا يعترف باليأس فكان يشارك في كل البطولات ولم يحالفه الحظ ولكن إصراره كان عجيبا رغم أن اللعبة تحتاج لوقت طويل لتصل إلى مبتغاك وتم انضمامه للمنتخب السعودي أكثر من مرة ولا يتم اختياره ولم ييأس حتى ثبت أقدامه كأحد اللاعبين الأساسيين وأصبح واحدا من أهم العناصر، وشارك في عدد من البطولات العالمية والقارية وكان ما بين الثالث والرابع ولكن طموحه كان كبيرا حتى حقق ذهبية آسيا)).
آل سالم في سطور
عبدالله أحمد آل سالم
20 عاما
الأخدود
اللعبة: الكاراتيه تحت 67 كجم
أبرز البطولات
- برونزية البطولة العربية
- فضية بطولة غرب آسيا
- برونزية الدوري العالمي
- ذهبية بطولة آسيا.

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