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إنفاذ يشرف على مزادات سيارات وذهب ومعدات في 5 مدن ومناطق

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 10 مزادات علنية حضورية، وذلك اعتبارًا من الأول حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري؛ لبيع وتصفية عدد من المنقولات المتنوعة من السيارات والذهب وذوات الأرواح، في 5 مدن ومناطق مختلفة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض فرصة متنوعة تبدأ ببيع مجموعة من الإبل، وكذلك مجموعة متخصصة من خطوط وإنتاج قواطع كهربائية، ومجموعة من القطع والمقتنيات الثمينة، ومزادين للذهب والمشغولات بمنطقة مكة المكرمة، حيث يستعرض المزاد أكثر من 40 كيلو وذلك من الذهب عيار 18 و21 و24 بأشكال متعددة ومتنوعة، ومزاد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قارب بمكائنه، ومزادين بمنطقة القصيم لعرض على معدات متخصصة بحفر الآبار الارتوازية، ومزاد بخميس مشيط لبيع عدد من السيارات والشاحنات والمعدات المتنوعة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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