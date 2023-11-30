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​​​​​​​3 مبادرات مجتمعية من أرامكو في المدينة المنورة

11/30/2023 11:11:40 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، بمقر إمارة المنطقة، توقيع أرامكو السعودية مذكرات تفاهم لثلاث مبادرات في مجال المواطنة، وذلك في إطار تعزيز إسهاماتها المجتمعية الرائدة، وتنويع مشاريعها في مجال المواطنة بما يواكب جهودها المستمرة لخدمة المجتمعات في مختلف مناطق المملكة. حضر مراسم التوقيع معالي أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي، والنائب الأعلى للرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ خالد الملحم.
وشملت مذكرات التفاهم:
1- المديرية العامة للسجون بمنطقة المدينة المنورة، وشركة التمكين الأمثل للتوظيف، لتدريب وتمكين النزلاء المفرج عنهم في منطقة المدينة المنورة.
2- جمعية المدينة للتوحّد (تمكُّن) لإطلاق شراكة تُسهم في توفير برامج علاجية للأشخاص المصابين بالتوحّد.
3- جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية، بهدف إنشاء مصنع خيرات المدينة لشاي الورد والنعناع المديني.
وقال نائب الرئيس للشؤون العامة في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد بن عبدالوهاب الزامل: "تواصل أرامكو السعودية جهودها في تعزيز المواطنة والمسؤولية الاجتماعية بإطلاق هذه المبادرات النوعية التي نطمح أن تُسهم في الارتقاء بحياة شرائح مهمة من أفراد مجتمعاتنا، ونسعد بأن نعمل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية لنحصد معًا ثمرة تعاوننا لتعزيز الرؤية الوطنية المنشودة. فمثل هذا التعاون في هذه المبادرات يجسّد قيم الشركة وجهودها المتواصلة لإحداث فرق إيجابي وملموس في المجتمع".
ووقع الأستاذ خالد بن عبدالوهاب الزامل مذكرات التفاهم مع كلٍّ من:
- مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة، اللواء مطلق بن عبدالله العتيبي، ممثلًا عن المديرية العامة للسجون، وسليمان صالح الطريفي، مدير برامج المنطقة الوسطى ممثلًا عن شركة التمكين الأمثل للتوظيف.
وتهدف المذكرة لإطلاق مبادرة تدريب وتمكين النزلاء المفرج عنهم في منطقة المدينة المنورة (تطلُّع). حيث سيتم تدريب وتأهيل 150 من المفرج عنهم، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع والمشاركة في الإنتاجية، من خلال إكسابهم المهارات الفنية والمهنية التي تمكّنهم من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة.
كما تشمل المبادرة أيضًا توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء من خلال الحوار والتوجيه والتثقيف بما يُسهم في تعزيز علاقاتهم الأسرية والاندماج في المجتمع.
- رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحّد (تمكُّن)، المهندس محمد بن إبراهيم عباس. وتهدف المذكرة إلى تلبية الاحتياجات الأساس للأشخاص المصابين بالتوحّد، وتوفير البرامج العلاجية لهم، وتأسيس نهج استباقي للرعاية الصحية، وتطوير الأبحاث والنظم العلاجية، وتعزيز الوعي بشأن مرض التوحّد في المملكة، وتحسين جودة الحياة للمصابين وأسرهم.
- المشرف العام على جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة، الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي، وذلك لإنشاء مصنع خيرات المدينة لشاي الورد والنعناع المديني. وتهدف المبادرة للإسهام في دعم الاقتصاد المحلي للمنطقة، من خلال تزويد المصنع بأحدث المعدات والأجهزة لإنتاج الشاي بجودة عالية، وتطوير وتدريب مائة مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود على مهارات صناعة الشاي، وتوفير فرص التوظيف لهم للعمل في المصنع.

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