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سبعينية تنجب توأمين

11/30/2023 11:11:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأمين، في "إنجاز استثنائي". وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، إن إنجاب امرأة سبعينية توأمين "إنجاز استثنائي". ووصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأميها، وهما صبي وفتاة، الأربعاء بأنها "معجزة".
وأشار الطبيب إلى أن الأم والأطفال بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا. وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد حوالى 120 كيلومتراً غرب العاصمة الأوغندية.
وأنجبت المرأة السبعينية طفلة قبل 3 سنوات، بعد أن وُصفت بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.
ولم ترزق بأطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992. كما أن شريك ناموكوايا الحالي، الذي التقت به في عام 1996، لم يأت لحضور الولادة، ما أثار استياءها كثيراً.
وقالت: "ربما هو غير سعيد لأنني أنجبت توأمين، خوفاً من المسؤوليات التي تصاحب ذلك".

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