-->

Friday, 01 December 2023 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تخفض إنتاج النفط طوعيًا 163 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2024

11/30/2023 11:11:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت دولة الإمارات أنها ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من 1 يناير 2024 حتى نهاية شهر مارس 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضافت في بيان أن إنتاجها النفطي سيصبح 2.912 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية مارس 2024.

موضوعات متعلقة النفط يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي استقرار بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق عُمان ستخفض طوعيًّا 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام

وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق.. ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.

وأشارت إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الإمارات في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107518916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث