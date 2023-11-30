انكماش اقتصاد كندا في الربع الثالث من العام بنسبة 0.3%

MENAFN - Al-Borsa News) انكمش اقتصاد كندا في الربع الثالث من العام الجاري حتى سبتمبر، حيث ظل إنفاق الأسر ثابتًا وتراجعت الصادرات.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 0.3%. كما انخفضت الصادرات بنسبة 1.3%، وانخفضت الواردات بنسبة 0.2%.

موضوعاتيلين: الفيدرالي لا يحتاج إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 6% وتنهي سلسلة خسائرها تباطؤ ارتفاع مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر

وكان إنفاق الأسر ثابتا للربع الثاني على التوالي، وبعد خمسة انخفاضات فصلية متتالية، زاد الاستثمار في الإسكان بنسبة 2% في هذا الربع.

وذكرت وكالة البيانات سابقًا أن فترة الثلاثة أشهر حتى يونيو“الربع الثاني” شهدت أيضًا انخفاضًا طفيفًا، لذا فإن أرقام اليوم الخميس كانت ستكون الانكماش الفصلي الثاني على التوالي على التوالي، وتلبي المعيار الذي يقول بعض الخبراء إنه شرط الركود.

لكن وكالة البيانات عدلت أرقامها من أبريل إلى يونيو أعلى مما تم الإبلاغ عنه في البداية، وتقول الآن إن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% في ذلك الربع.

وتشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة إلى أنه من المحتمل جدا ألا يرفع بنك كندا أسعار الفائدة في أي وقت قريب، بدءًا من قرار لجنة السياسات الأسبوع المقبل.

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