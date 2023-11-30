انكماش اقتصاد كندا في الربع الثالث من العام بنسبة 0.3%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انكمش اقتصاد كندا في الربع الثالث من العام الجاري حتى سبتمبر، حيث ظل إنفاق الأسر ثابتًا وتراجعت الصادرات.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 0.3%. كما انخفضت الصادرات بنسبة 1.3%، وانخفضت الواردات بنسبة 0.2%.
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وكان إنفاق الأسر ثابتا للربع الثاني على التوالي، وبعد خمسة انخفاضات فصلية متتالية، زاد الاستثمار في الإسكان بنسبة 2% في هذا الربع.
وذكرت وكالة البيانات سابقًا أن فترة الثلاثة أشهر حتى يونيو“الربع الثاني” شهدت أيضًا انخفاضًا طفيفًا، لذا فإن أرقام اليوم الخميس كانت ستكون الانكماش الفصلي الثاني على التوالي على التوالي، وتلبي المعيار الذي يقول بعض الخبراء إنه شرط الركود.
لكن وكالة البيانات عدلت أرقامها من أبريل إلى يونيو أعلى مما تم الإبلاغ عنه في البداية، وتقول الآن إن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% في ذلك الربع.
وتشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة إلى أنه من المحتمل جدا ألا يرفع بنك كندا أسعار الفائدة في أي وقت قريب، بدءًا من قرار لجنة السياسات الأسبوع المقبل.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107518915
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