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عُمان ستخفض طوعيًّا 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام

11/30/2023 11:11:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت سلطنة عُمان أنّها ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، بداية من يناير المقبل إلى نهاية شهر مارس 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.

وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أنَّ هذا الخفض الإضافي، مضافٌ إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، والذي يستمر حتى ديسمبر 2024، وذلك تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول“أوبك بلس” لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم إعادة الكميات المخفضة الإضافية تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107518914

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