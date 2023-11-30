SAK للتطوير العقارى تنفذ 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى، إن الشركة تنفذ 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وفندقى.

وأضاف قدرى، أن مراحل الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة تسير بمعدلات كبيرة ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا “المجتمعات العمرانية” تنتهى من توفيق أوضاع 140 كياناً فى الساحل الشمالى الغربى وزير الإسكان والبابا تواضروس يتابعان موقف تنفيذ الكنائس بالمدن الجديدة

وأوضح أنه تم الانتهاء من عمليات الحفر والإحلال بمشروع“The V Hub” والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة بإجمالى مساحة بنائية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وتم البدء فى أعمال الهيكل الخرسانى للمشروع.

وقال إن مشروع ((إيليت Elite)) يطور بالشراكة بين“SAK” وشركة“لاند مارك”، ويضم مبنيين إدارى وتجارى وفندقى على مساحة 6 آلاف متر مربع بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة.

وأضاف أن نسبة الإنشاءات بالمشروع تجاوزت 75%، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل، والتعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات والتى تقترب من عملية التشطيب الخارجى للمبنى لبدء تسليمه للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأوضح أن مشروع“سوينيو Sueño” هو مشروع الشركة السكنى، وقامت الشركة ببدء تسليم المرحلتين الأولى والثانية منذ 4 أشهر بإجمالى نسبة تسليمات بلغت 50% من وحدات المشروع وتجاوزت معدلات الإنشاء للشق السكنى داخل المشروع 85%، وسيتم تسليمه بالكامل بنهاية عام 2024