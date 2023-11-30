استقرار بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على أداء قريب من التوازن، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، تراجعًا بنسبة 0.02%، ليستقر بذلك عند 11.781.56 نقطة.
من جانبه، تقدم مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.05% منتقلا بذلك إلى 964.26 نقطة.
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كما سجل MASI مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.04% إلى 868.38 نقطة.
وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.31% منتقلا إلى إلى 995.36 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تقدما بنسبة 0.1% إلى 10.909.42 نقطة
وبنسبة 0.04% إلى 9.923.12 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 6.27 مليار درهم، تحققت أساسا في سوق الكتل.
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت قيمتها 604.09 مليار درهم.
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