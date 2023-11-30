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استقرار بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق

11/30/2023 11:11:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على أداء قريب من التوازن، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، تراجعًا بنسبة 0.02%، ليستقر بذلك عند 11.781.56 نقطة.

من جانبه، تقدم مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.05% منتقلا بذلك إلى 964.26 نقطة.

موضوعات متعلقة النفط يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي عُمان ستخفض طوعيًّا 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام الإمارات تخفض إنتاج النفط طوعيًا 163 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2024

كما سجل MASI مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.04% إلى 868.38 نقطة.

وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.31% منتقلا إلى إلى 995.36 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تقدما بنسبة 0.1% إلى 10.909.42 نقطة

وبنسبة 0.04% إلى 9.923.12 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 6.27 مليار درهم، تحققت أساسا في سوق الكتل.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت قيمتها 604.09 مليار درهم.

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