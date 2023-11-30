يلين: الفيدرالي لا يحتاج إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود

MENAFN - Al-Borsa News) ترى وزيرة الخزانة الأمريكية، فرصة جيدة لأن يحقق الاقتصاد الأمريكي هبوطًا ناعمًا، في ظل تجنب حدوث زيادة حادة في معدل البطالة، وأشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وقالت“جانيت يلين” للصحفيين الخميس بعد خطاب ألقته في ولاية كارولينا الشمالية:” هناك علامات جيدة للغاية على أننا سنحقق هبوطًا ناعمًا، مع استقرار البطالة بشكل أو بآخر حيث هي، أو قريبًا من ذلك المعدل”.

موضوعاتانكماش اقتصاد كندا في الربع الثالث من العام بنسبة 0.3% الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 6% وتنهي سلسلة خسائرها تباطؤ ارتفاع مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر

وأضافت أن فترات الركود السابقة التي يخشاها الجميع، نتجت عن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لخفض التضخم، لكنه وجد -آنذاك- أنه من الضروري تشديد السياسة للغاية لدرجة الوصول بالاقتصاد إلى الركود.

وأوضحت“يلين” قائلة:“ربما كان ذلك ضروريًا من أجل خفض الضغوط التضخمية وتقليص توقعات التضخم التي أصبحت متأصلة، لكننا لسنا بحاجة إلى ذلك حاليًا”.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% خلال شهر أكتوبر، من 3.4% في أبريل، وكانت الزيادة بهذه الوتيرة، منذ الحرب العالمية الثانية، تنذر عادة بارتفاع خطير في معدل بطالة الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل أجرته“بلومبرج إيكونوميكس”.