يلين: الفيدرالي لا يحتاج إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترى وزيرة الخزانة الأمريكية، فرصة جيدة لأن يحقق الاقتصاد الأمريكي هبوطًا ناعمًا، في ظل تجنب حدوث زيادة حادة في معدل البطالة، وأشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.
وقالت“جانيت يلين” للصحفيين الخميس بعد خطاب ألقته في ولاية كارولينا الشمالية:” هناك علامات جيدة للغاية على أننا سنحقق هبوطًا ناعمًا، مع استقرار البطالة بشكل أو بآخر حيث هي، أو قريبًا من ذلك المعدل”.
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وأضافت أن فترات الركود السابقة التي يخشاها الجميع، نتجت عن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لخفض التضخم، لكنه وجد -آنذاك- أنه من الضروري تشديد السياسة للغاية لدرجة الوصول بالاقتصاد إلى الركود.
وأوضحت“يلين” قائلة:“ربما كان ذلك ضروريًا من أجل خفض الضغوط التضخمية وتقليص توقعات التضخم التي أصبحت متأصلة، لكننا لسنا بحاجة إلى ذلك حاليًا”.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% خلال شهر أكتوبر، من 3.4% في أبريل، وكانت الزيادة بهذه الوتيرة، منذ الحرب العالمية الثانية، تنذر عادة بارتفاع خطير في معدل بطالة الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل أجرته“بلومبرج إيكونوميكس”.
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