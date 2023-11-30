النفط يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد عدم تناول البيان الصحفي الصادر من أعضاء دول“أوبك بلس”، أي تخفيضات إضافية في الإمدادات، مع إعلان منتجين لـ”تخفيضات طوعية” تقترب من مليوني برميل خلال العام القادم.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2.45% بما يعادل 2.02 دولار عند 80.86 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود شهر يناير -تنتهي صلاحيتها الجمعة- بنسبة 0.3% عند 82.83 دولار للبرميل، وسجلت خسائر شهرية بنسبة 2.6%.
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وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 2.45% أو 1.90 دولار إلى 75.96 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 79.60 دولار، ليسجل العقد خسائر شهرية بنسبة 5.65%.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.
وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستزيد خفض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، وسيشمل ذلك خفضًا قدره 300 ألف برميل يوميًا في إمدادات الخام، و200 ألف برميل يوميًا في المنتجات النفطية.
وحدد بيان أعضاء دول“أوبك بلس” خلال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين مستويات إنتاج دول إفريقية على النحو التالي: أنجولا بـ 1.11 مليون برميل يوميًا، والكونغو بـ 277 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 1.5 مليون برميل يوميًا، كما من المقرر أن تنضم البرازيل اعتبارًا من يناير 2024.
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MENAFN30112023000202011048ID1107518910
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