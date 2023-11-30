النفط يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد عدم تناول البيان الصحفي الصادر من أعضاء دول“أوبك بلس”، أي تخفيضات إضافية في الإمدادات، مع إعلان منتجين لـ”تخفيضات طوعية” تقترب من مليوني برميل خلال العام القادم.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2.45% بما يعادل 2.02 دولار عند 80.86 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود شهر يناير -تنتهي صلاحيتها الجمعة- بنسبة 0.3% عند 82.83 دولار للبرميل، وسجلت خسائر شهرية بنسبة 2.6%.

موضوعاتاستقرار بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق عُمان ستخفض طوعيًّا 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام الإمارات تخفض إنتاج النفط طوعيًا 163 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2024

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 2.45% أو 1.90 دولار إلى 75.96 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 79.60 دولار، ليسجل العقد خسائر شهرية بنسبة 5.65%.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.

وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستزيد خفض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، وسيشمل ذلك خفضًا قدره 300 ألف برميل يوميًا في إمدادات الخام، و200 ألف برميل يوميًا في المنتجات النفطية.

وحدد بيان أعضاء دول“أوبك بلس” خلال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين مستويات إنتاج دول إفريقية على النحو التالي: أنجولا بـ 1.11 مليون برميل يوميًا، والكونغو بـ 277 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 1.5 مليون برميل يوميًا، كما من المقرر أن تنضم البرازيل اعتبارًا من يناير 2024.

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