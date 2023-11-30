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اتفاق تاريخي بين غوغل وكندا يوفر إيرادات للمؤسسات الإعلامية مقابل استخدام محتواها

11/30/2023 11:01:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أشهر من المفاوضات، توصلت كندا مع «غوغل» إلى اتفاق «تاريخي» يفرض على المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا دفع مبالغ مالية للمؤسسات الإعلامية في البلاد مقابل توزيع محتواها، وفق ما أعلنت الحكومة الفيدرالية.
وأعلنت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج في أوتاوا، أن «غوغل ستقدم دعما ماليا بقيمة 100 مليون دولار كندي سنويا (73.5 مليون دولار)، مع مراعاة التضخم»، واصفة الاتفاق بأنه «تاريخي».
ومع ذلك، أوضحت الوزيرة أن كندا تحتفظ «بالحق في إعادة درس الاتفاقية» إذا جرى التفاوض على اتفاقيات أفضل في بلدان أخرى.
ورحب رئيس الوزراء جاستن ترودو بالاتفاق قائلا: «نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع غوغل لضمان دعم الصحافيين، بما في ذلك العاملون في وسائل الإعلام المحلية الصغيرة، لسنوات مقبلة»، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل «نموذجا لأنظمتنا الديموقراطية».
وأرادت حكومته في البداية الحصول على 172 مليون دولار من «غوغل» في نهاية هذه المفاوضات.
وانخرطت أوتاوا في مواجهة مع شركتي «غوغل» و«ميتا» في الأشهر الأخيرة حول قانونها الجديد بشأن «الأخبار عبر الإنترنت»، والذي من شأنه أن يجبر الشركات الرقمية العملاقة على إبرام اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام لبث محتواها على منصاتها.
ومن المقرر أن يدخل التشريع، المعروف باسم C-18، حيز التنفيذ حتى 19 ديسمبر، لكن «ميتا» و«غوغل» ـ الشركتان الوحيدتان اللتان تخضعان له ـ عارضتاه بالفعل.
وفي بداية أكتوبر، تحدثت شركة «غوغل» عن إمكانية حجب المواقع الإخبارية عن محرك البحث الخاص بها، إذا لم يتم تعديل القانون الكندي.
من جانبها، حظرت ميتا ـ المالكة لفيسبوك وإنستغرام ـ الوصول إلى محتوى الوسائط الإخبارية على منصاتها في كندا منذ الأول من أغسطس.
وينص الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأربعاء على أن غوغل يمكنها «دفع مساهمتها إلى مجموعة واحدة»، ستعمد بدورها إلى توزيع المبلغ «على جميع وسائل الإعلام الإخبارية المؤهلة والمهتمة» على أساس عدد الوظائف بدوام كامل في مجال الصحافة.
مساعدات غير كافية
وقدمت غوغل بفرعها الكندي تعليقا مقتضبا الأربعاء قالت فيه إنها ملتزمة «بتحويل تدفق متصفحين كبير إلى الناشرين الكنديين»، وقال مدير الشؤون العامة في غوغل كينت ووكر «نشكر وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، على إدراكها لمخاوفنا».
ومع ذلك، تخشى حركة الدفاع عن وسائل الإعلام «ليزامي» («Les Amis») من أن المبلغ الموعود لن يكون كافيا لإنقاذ قطاع يعاني من أزمة.
وقالت المديرة العامة لهذه الحركة المدنية مارلا بولتمان لوكالة فرانس برس «في حين أن هذا الاتفاق سيضخ أموالا تشتد الحاجة إليها لقطاع وسائل الإعلام الإخبارية الكندي، فإنه لن يوفر للصحافة الكندية مستوى الدعم الذي كنا نأمل في رؤيته»، داعية إلى أن يتم وضع «أدوات دعم أخرى».
ووضع التشريع الفدرالي في وقت سابق من هذا العام للحد من تراجع قطاع الصحافة في كندا لصالح العمالقة الرقميين الذين استقطبوا القسم الأكبر من عائدات الإعلانات.
ومنذ ما يزيد عن عقد، أغلق ما يقرب من 500 وسيلة إعلام كندية أبوابها، وفقد آلاف الصحافيين وظائفهم، بحسب الوزيرة سانت أونج. في وقت سابق من هذا الشهر، استغنت مجموعة «تي في ايه» TVA - القناة الإخبارية التلفزيونية الخاصة الرئيسية في كيبيك ـ عن ثلث موظفيها بسبب وضعها المالي المتعثر.
ومن المتوقع أيضا فرض هيئة البث الكندية العامة «سي بي سي/راديو كندا» CBC/Radio-Canada، قيود على ميزانيتها.
وفي حين رحبت جمعية الصحافيين الكنديين بالاتفاق بين أوتاوا وغوغل، أبدت خشيتها من أن تشكل الطريقة المرتقبة لتوزيع مبلغ الـ100 مليون دولار الذي ينص عليه الاتفاق معضلة حقيقية.
وضع مالي خطير
وقال رئيسها برنت جولي لوكالة فرانس برس «أنا متأكد من أن هذا الأمر سيكون صعبا، لأن جميع وسائل الإعلام تعاني حاليا من وضع مالي خطير».
ومع ذلك، أبدى جولي رضاه عن الاتفاقية، معتبرا أن مستقبل الصحافة كان سيتعرض لتهديد أكبر لو قررت غوغل حجب المحتوى الإعلامي من محرك البحث الخاص بها.
وردا على سؤال حول الاتفاق الذي توصلت إليه غوغل، كررت مجموعة ميتا موقفها تجاه القانون.
وقال ناطق باسم الشركة في بيان «على عكس محركات البحث، لا نسعى لسحب المقالات الإعلامية من الإنترنت بهدف إتاحتها لمستخدمينا»، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الامتثال «لمنع الوصول إلى المحتويات الإعلامية في كندا».

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