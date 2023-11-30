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ميد الدعم الحكومي للوقود الأحفوري يعيق خطط الوصول لصفر انبعاثات كربونية!

11/30/2023 11:01:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن دعم الوقود الأحفوري يعيق مصادر الطاقة المتجددة، بينما يعد السعي للحصول على التزامات لزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 أحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر قمة المناخ Cop28 الذي افتتحت فعالياته في دبي امس، إلا ان الدعم الذي تحصل عليه مشاريع الوقود الأحفوري يعيق تعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت المجلة في تحليل بقلم محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جينيفر أغوينالدو، ان استمرار الدعم الحكومي للوقود الأحفوري يقلل من قدرة توليد الطاقة المتجددة للتنافس على التكلفة ويعيق الجهود المبذولة لتمكين تحقيق أهداف صافي الصفر في معظم البلدان، بالاضافة الى ان متطلبات الترخيص وعدم اليقين بشأن ملكية الأراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع يجعلان من الصعب على المطورين المضي في المشروعات المخطط لها، وفقا لتقرير حديث صادر من وكالة بلومبيرغ.
ويعتبر التقرير، الذي يحمل عنوان مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، هذين العاملين، وهما الدعم اولا ومسألة الترخيص والأراضي ثانيا من أهم العوائق التي تحول دون تحقيق مضاعفة القدرة المركبة الحالية للطاقة المتجددة ثلاث مرات لإبقاء سقف الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية تحت السيطرة، كما أن كليهما قد يعيق إنشاء مشاريع قابلة للتمويل، مما يقلل من حركة رأس المال، خاصة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويضيف التقرير أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبران أرخص مصادر الكهرباء في معظم البلدان، لذا فإن ما يعيقهما بشكل عام ليس الاقتصاد الشامل.
ويتطلب هدف مبادرة المضاعفة الثلاثية لرئاسة المؤتمر الوصول إلى 11 تيراواط من القدرة المركبة بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن أفضل سيناريو وضعته بلومبيرغ يتوقع قدرة أقل بمقدار 2 تيراواط من هذا الهدف.
عوائق رئيسية أخرى
أشار التقرير إلى أن العوائق الرئيسية الأخرى على مستوى العالم تشمل أطر العمل غير الواضحة بشأن المزادات لتخصيص العقود وعمليات الاستحواذ، موضحا ان اتفاقيات شراء الطاقة بأسعار ثابتة أو متوقعة يمكن أن تكون أدوات قوية لمساعدة المطورين على بناء المشاريع، لكن عليها مراعاة مصلحة نظام الطاقة على المدى الطويل، ولضمان أسعار مستدامة من خلال السماح بالمنافسة القوية بين المطورين.
ومن العوائق الأخرى تأخيرات إصدار التصاريح في بعض الدول بسبب نقص الموظفين، والعمل المتكرر للدراسات البيئية، ونقص البيانات المركزية المتعلقة بالموقع الجغرافي والتنوع البيولوجي، واعتبر التقرير تصميم سوق الطاقة، الذي ينبغي توجيهه نحو ضمان نظام منخفض الكربون، العائق الأخير أمام نشر الطاقة النظيفة على نطاق أوسع.
وختمت مجلة ميد بالقول ان الأسعار التنافسية للتوليد والطلب توفر مزيجا من الطاقة المعروضة أكثر تنوعا، فضلا عن الاستخدام الفعال للموارد القابلة للتوزيع بما فيها التخزين والطلب المرن، والمزيد من اتفاقيات شراء الطاقة للشركات. كما تعد أسواق الخدمات الإضافية التنافسية والموحدة مهمة أيضا لإدارة الشبكة وضمان تكامل مصادر الطاقة المتجددة بحسب التقرير.

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