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نقل 6 رؤساء فرق في البترول الوطنية

11/30/2023 11:01:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية وضحة الخطيب تعميما بنقل وتعيين 6 رؤساء فرق في الشركة اعتبارا من 3 ديسمبر 2023. وجاء في التعميم: تعيين لطيفة بدر الغانم بوظيفة «رئيس فريق تخطيط القوى العاملة»، ونقل يوسف علي يوسف لوظيفة «رئيس فريق التوظيف»، نقل ريم عبدالله الشمري لوظيفة «رئيس فريق علاقات العاملين»، نقل مشعل عبدالله الرويح لوظيفة «رئيس فريق مشاريع الموارد البشرية والشريك الاستراتيجي»، نقل فاضل ميرزا عبدالله لوظيفة «رئيس فريق تكويت عقود المقاولين»، ونقل عبدالوهاب أحمد القلاف لوظيفة «منسق التدريب والتطوير الوظيفي».

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