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عبدالوهاب المذن نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية في نفط الخليج

11/30/2023 11:01:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قرارا بتدوير نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة في شركة نفط الكويت عبدالوهاب المذن ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2023، وذلك بعد توصيات لجنة تعويضات وتطوير العاملين والقياديين في المؤسسة وشركاتها التابعة الصادرة في اجتماعها الـ 11 للسنة المالية الجارية، والمعتمد من مجلس إدارة المؤسسة.

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