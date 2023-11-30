عبدالوهاب المذن نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية في نفط الخليج

عبدالوهاب المذن نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية في نفط الخليج
التاريخ
11/30/2023 11:01:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قرارا بتدوير نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة في شركة نفط الكويت عبدالوهاب المذن ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2023، وذلك بعد توصيات لجنة تعويضات وتطوير العاملين والقياديين في المؤسسة وشركاتها التابعة الصادرة في اجتماعها الـ 11 للسنة المالية الجارية، والمعتمد من مجلس إدارة المؤسسة.
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