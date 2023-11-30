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صادرات النفط الكويتي لليابان تهبط 51% إلى 3 8 ملايين برميل في أكتوبر الماضي

11/30/2023 11:01:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات رسمية يابانية أمس، تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 51.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.81 ملايين برميل أي ما يعادل 123 ألف برميل يوميا في أول انخفاض منذ شهرين.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 5.3% من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقارنة بنسبة 9.2% لنفس الشهر من العام الماضي، من منطقة الشرق الأوسط شكلت ما نسبته 92% من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 2.7% عن العام الماضي.
ووفق البيانات جاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان بمعدل يومي بلغ 978 ألف برميل بالرغم من تراجع واردات طوكيو النفطية من الرياض بنسبة 3.9% عن العام الماضي تليها الإمارات بمعدل 934 ألف برميل ثم الكويت بمعدل 123 ألف برميل فالولايات المتحدة الرابعة بمعدل 82 ألف برميل وقطر التي جاءت خامسة بـ73 ألف برميل يوميا.

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