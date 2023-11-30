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تباطؤ التضخم الأميركي في أكتوبر متماشيا مع التوقعات

11/30/2023 11:01:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في أكتوبر الماضي، كما تباطأ أيضا مؤشر الدخل الشخصي.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي، والذي يستثني الغذاء والطاقة بنحو 3.5% و0.2% على أساس سنوي وربعي على التوالي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة أمس. وتعد تلك المستويات أقل من بيانات أكتوبر الماضي، حينما سجل المؤشر مستويات 3.7% و0.3% على أساس سنوي وشهري على التوالي.
أما مؤشر التضخم الرئيسي، فتباطأ إلى 3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، بعدما سجل 3.4% في أكتوبر، وتعتبر هذه البيانات متوافقة مع التوقعات.
وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وهو الاجتماع الأخير من العام 2023، لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
هذا، وتباطأ مؤشر الدخل الشخصي إلى مستويات 0.2% الشهر الماضي، من 0.4% في سبتمبر الماضي.

MENAFN30112023000130011022ID1107518865

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