البراك الكويت ستخفض إنتاجها طوعيا بـ 135 ألف برميل يوميا



2.413 مليون برميل معدل إنتاج الكويت اليومي بعد الخفض الإضافي لنهاية مارس المقبلال

إعلان عن انضمام البرازيل رسمياً إلى دول تحالف «أوپيك +» اعتباراً من يناير المقبلال

سعودية ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً لنهاية الربع الأول من 2024 روسيا ستعزز خفضها الطوعي للإنتاج إلى 500 ألف برميل وتمدده لنهاية الربع الأول

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.سعد البراك أمس أن الكويت ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا، اعتبارا من 1 يناير المقبل حتى نهاية مارس 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك +».وأوضح البراك في بيان صادر عن وزارة النفط أن إنتاج الكويت سيكون عند مستوى 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024، وبعد ذلك، ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا، حسب أوضاع السوق.وأشار إلى أن هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024، مشددا على أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك +» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.التخفيضات الطوعيةوفي سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، حتى نهاية الربع الأول من 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+».وأوضح المصدر أن إنتاج المملكة سيكون بذلك ما يقارب من 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024، مشيرا إلى أنه دعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا، وفقا لظروف السوق.كما بين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024، مؤكدا على أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.بدورها، أعلنت روسيا أمس، أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من 2024، حيث قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء «أوپيك +» إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى «الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط».من جانبها، قال وزارة الطاقة الجزائرية في بيان أمس أنها تخطط لخفض إنتاجها النفطي طوعا بواقع 51 ألف برميل يوميا للربع الأول من 2024، ليصل هدف إنتاجها النفطي إلى 908 آلاف برميل يوميا، ويأتي الخفض الجديد بالإضافة إلى خفض طوعي آخر قدره 48 ألف برميل يوميا أعلنته في أبريل الماضي، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية 2024.كما أعلنت سلطنة عمان أنها ستخفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 42 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل حتى نهاية مارس 2024.الاجتماع المقبلوأعلنت مصادر داخل المجموعة أن وزراء «أوپيك+» سيجتمعون في يونيو 2024، وذلك لبحث مستويات الإنتاج، فيما أشارت إلى أن المجموعة حددت أهدافا جديدة للإنتاج لعام 2024 لثلاث دول أفريقية هي نيجيريا وأنغولا والكونغو، حيث سيكون هدف إنتاج أنغولا 1.11 مليون برميل يوميا، وعند 277 ألف برميل يوميا للكونغو، و1.5 مليون برميل يوميا لنيجيريا.وقد حضر اجتماع «أوپيك+» أمس، وزير المعادن والطاقة في البرازيل التي ستنضم إلى ميثاق التعاون الخاص بالتحالف اعتبارا من يناير 2024، حيث قال مكتب الرئاسة البرازيلي في بيان أمس، إن بلاده تلقت دعوة للانضمام إلى تحالف «أوپيك+» للدول المنتجة للنفط خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السعودية.أسعار النفطوفي هذا السياق، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن اتفق منتجو «أوپيك+» على تخفيضات طوعية في الإنتاج تقترب من مليوني برميل يوميا لأوائل العام المقبل، وأعلن كل بلد عن مقدار الخفض الطوعي.وخلال التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 82.60 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة تسليم فبراير الأكثر تداولا 2.54 دولار أو 3.1% إلى 80.34 دولارا للبرميل، وأيضا هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.63 دولار، أو 3.4%، إلى 75.24 دولارا للبرميل، لتسجل تراجعا بنحو 9% هذا الشهر.صادرات دول «أوپيك»وتضخ السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوپيك+» نحو 43 مليون برميل يوميا، ما يمثل نحو 40% من إنتاج النفط العالمي، والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية، وتقود السعودية التي تنتج 9 ملايين برميل يوميا وروسيا صاحبة إنتاج يبلغ 9.5 ملايين برميل يوميا التحالف. فيما تشكل صادرات الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» حوالي 60% من تجارة النفط العالمية، وفي عام 2021، قدرت «أوپيك» أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت هذا الشهر تباطؤا في نمو الطلب خلال عام 2024 مع تبدد المرحلة الأخيرة من الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت وباء «كورونا» وتعزيز المكاسب الناتجة عن كفاءة الطاقة وتوسيع أساطيل السيارات الكهربائية والعوامل الهيكلية. وقد شهدت الأسعار تراجعا كبيرا من مستوى 98 دولارا في أواخر سبتمبر الماضي، لتتداول حاليا عند مستويات قرب 80 دولارا للبرميل، وذلك تحت وطأة المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات بفائض المعروض في 2024.