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9 % نمو ثروات 2544 مليارديرا حول العالم إلى 12 تريليون دولار

11/30/2023 11:01:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر تقرير حديث صادر عن البنك السويسري «يو بي إس» أن المليارديرات الجدد جمعوا ثروات من وفاة أقاربهم أكثر مما جمعوه من خلال العمل أو ريادة الأعمال، وبشكل عام، ارتفع عدد المليارديرات حول العالم بنسبة 7% إلى 2544 مليارديرا، وزادت ثرواتهم المجمعة 9% عند 12 تريليون دولار. وأوضح البنك أنه من بين 137 شخصا أصبحوا مليارديرات خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أبريل الماضي، ورث 53 شخصا منهم إجمالي 150.8 مليار دولار من أسرهم، وهو ما يتجاوز 140.7 مليار دولار جمعها 84 مليارديرا عصاميا جديدا في نفس الفترة. وهي المرة الأولى في تاريخ التقرير الذي يصدره البنك سنويا على مدار تسع سنوات التي يجمع فيها الجيل الجديد من المليارديرات ثروة من الميراث أكثر من ريادة الأعمال، ويرى البنك، الذي يشرف على أصول مستثمرة بقيمة 5.5 تريليونات دولار، أن نقل الثروة بين الأجيال يكتسب زخما مع تمرير المزيد من الأموال عبر الأجيال. وذكر بنجامين كافالي رئيس الاستراتيجيين في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس» للصحافيين: من المتوقع أن نشهد المزيد من ذلك الاتجاه خلال السنوات العشرين المقبلة، حيث يقوم أكثر من ألف ملياردير بتمرير إجمالي 5.2 تريليونات دولار تقريبا لأبنائهم.
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى المدى الطويل، فإن الثروة الاستثنائية الناتجة عن ازدهار نشاط ريادة الأعمال منذ التسعينيات أرست أساسا للأجيال القادمة من عائلات المليارديرات.

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