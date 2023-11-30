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KIB يعلن فائزي مواسم من المفاجآت

11/30/2023 11:01:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الفائزين في السحب الرابع ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، المصممة للعملاء حاملي بطاقات فيزا، حيث أعلن البنك عن تتويج 31 فائزا بثلاث فئات من الجوائز المذهلة عن شهر أكتوبر، حيث حصل مشعل عبداللطيف عماش على تذكرتين شاملتين لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، بينما حصل كل من حسين معاد، ضياء خالد المزيد، لطيفة عايش حجي، عبدالله فيصل السلطان، محمد عزت إبراهيم، محمد فلاح الرشيدي، سعد فهد رجا الشمري ومحمد أحمد المسلم على جهاز iPhone 15 Pro الجديد. وكانت الجائزة الثالثة وهي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 150 دينارا، وحصل عليها كل من مرزوق قعيد العتيبي، عثمان سليمان إسماعيل، أحمد يوسف خضر، عبدالله فوري عبدالله، إبراهيم فرج الخشتي، لؤي عاطف محسن، ناصر مبارك الهاجري، عادل فالح العازمي، عبدالله بندر العتيبي، العنود محمد البطي، محمد إسماعيل إسماعيل، ملاك سعود القحص، منيف صلفيج المطيري، قتيبة عبدالله الرحماني، باسمة أحمد أبوقرص، أنس يعقوب الثويني، عبدالحليم عبدالرضا زيدان، عمر راشد العازمي، عدنان يوسف المير، مبارك أحمد العنزي، فارس عبدالرحمن الفارسي، تركي عطاالله العنزي.
وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: يسرني بالنيابة عن KIB أن أتقدم بالتهنئة من الفائزين المحظوظين في سحب شهر أكتوبر الذي أقيم ضمن الحملة التي لاتزال تشهد إقبالا كبيرا من قبل العملاء الراغبين في دخول السحوبات والحصول على فرص ربح الجوائز الموسمية المميزة. ونحن نواصل التزامنا بتقديم مكافآت وجوائز قيمة لعملائنا، بما يناسب متطلبات حياتهم العصرية، كجزء من جهودنا الهادفة إلى الارتقاء بتجربتهم المصرفية.
من جهته، قال علي حناوي، مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت: نفتخر بالتعاون مع KIB في مبادرته الأخيرة لتوفير عروض وتجارب مبتكرة وفريدة من نوعها لحاملي بطاقات فيزا في الكويت. ونحن نرى في هذه الحملة طريقة مميزة لمكافأة عملاء البنك عند استخدام بطاقات فيزا محليا وعالميا، إلى جانب كونها تسهم في دعم الشركات في الكويت. ويسرنا التقدم بالتهنئة لجميع الفائزين، كما نتطلع إلى المزيد من الشراكات القيمة مع KIB والتي من شأنها تعزيز جهود الحكومة الكويتية ومساعيها في الارتقاء بالتجارة الرقمية في البلاد.

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