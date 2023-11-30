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6 توقعات حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال

11/30/2023 11:01:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرض مجموعة خبراء أبرز توقعاتهم حول أثر الذكاء الاصطناعي على مشهد الأعمال في المستقبل، ويرى الموظفون الملتزمون بالعمل المكتبي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على توفير خمس ساعات عمل أسبوعيا، ما يتيح للشركات فرصة جيدة للاستفادة من إبداعات فرق العمل، والتفكير الاستراتيجي، والابتكار.
وجاءت توقعات الخبراء في شركة سيلزفورس بخصوص مستقبل أماكن العمل على النحو التالي:
1 ـ الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في طريقة تفكيرنا للإنتاجية البشرية
أشار 60% من المسؤولين التنفيذيين إلى أنهم يقومون حاليا بقياس إنتاجية فرق عملهم من خلال متابعة المقاييس المتعلقة بالأنشطة مثل ساعات العمل أو عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة، ولكن هذا الأمر سيتغير مع الانتشار الواسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، إذ بدأنا نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي أخذ يستبدل الكثير من الأعمال المعتادة والمتكررة التي كانت تقاس في السابق على أنها من عناصر الإنتاجية.
وستقوم الشركات خلال العام المقبل بتحويل طريقة قياسها للأداء والإنتاجية بهدف التركيز على النتائج مثل إطلاق منتجات جديدة أو استقطاب عملاء جدد، عوضا عن استخدام المدخلات كمقياس للإنتاجية. وبهدف القيام بذلك، يجب على قادة المؤسسات تغيير طريقة تفكيرهم من قياس الأنشطة إلى قياس الأثر، كما عليهم تحديد النتائج التي يودون تحقيقها بوضوح، وتقديم الدعم إلى فرق العمل من أجل التوفيق بين جهودها الفردية وتحقيق هذه الأهداف الواضحة.
2 ـ سيسهم تنامي استقلالية الذكاء الاصطناعي في توفير المزيد من الوقت الذي يمكن تخصيصه لأعمال أكثر نفعا
يعتبر توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق الاستقلالية التامة ضمن المؤسسات، من الأهداف الرئيسية للذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، حيث ستتم أتمتة تدفق العمل القياسي بشكل كامل، وهناك إمكانية كبيرة أن يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة كل المهام المعتادة التي تمتد من معالجة الطلبات، إلى التسويات المالية، وصولا إلى دعم ما بعد البيع.
وسيكون الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على استيعاب أنماط العمل الروتيني اليومي وتوفير المزيد من الوقت للقيام بأعمال أكثر أهمية وإنتاجية وربحية وذلك من خلال تحديد المهام المتكررة وتوظيف دمج البيانات بهدف الوصول إلى تنبؤات أكثر دقة ونشر الأتمتة.
3 ـ سيسهم في التخفيف من حدة آثار عامل بشري هو: تناقص أعداد موظفي خدمة العملاء
لقد أسهمت مستويات البطالة المنخفضة تاريخيا في تفاقم مشكلة استبقاء موظفي خدمة العملاء، ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي التقليل من تكاليف التوظيف إذ أنه يسهم في زيادة مستويات الخدمة الذاتية ويحسن إنتاجية موظفي خدمة العملاء.
4 ـ الشركات ستوظف البيانات إلى جانب الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل وتحقيق إنتاجية أكبر
يعاني الموظفون الملتزمون بالعمل المكتبي من الكم الزائد للمعلومات، وفي حقيقة الأمر، فإن البيانات المستقلة والمنعزلة عن بعضها البعض تتسبب في أكثر من 11 ساعة عمل إضافية ضائعة أسبوعيا. وسنشهد اعتبارا من العام المقبل الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في كيفية عملنا، وتفاعلنا مع تلك البيانات، وتأثيره على نظرتنا إلى الإنتاجية.
وستكون البداية مع قدرات مثل استرجاع المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أعتقد أنه سيعتمد في البداية بشكل مباشر على تحقيق القيمة من البيانات الحالية للعملاء. أما على المدى الطويل، فإن مخرجات الإنتاجية ستنتقل بالتزامن مع ظهور قدرات ذكاء اصطناعي توليدي أكثر تقدما مثل أتمتة المهام والقدرة على العرض الاستباقي للتوجهات والأفكار.
5 ـ الذكاء الاصطناعي سيجعل أماكن العمل أكثر ذكاء
ستسهم روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون في تبسيط تجربة الموظفين من خلال الحجز الآلي للمساحة اللازمة لتلبية احتياجات الفريق. كما سيوفر الذكاء الاصطناعي استجابة سريعة للاستفسارات، ويرشد الموظفين إلى الموارد المتوفرة، ويساعد في تسهيل إتمام طلبات الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتعزيز المشاركة الاستباقية للموظفين وتحسين تجربتهم، والتنبؤ بالمساحات والخدمات التي يحتاجها الموظفون للازدهار وذلك حتى قبل شعورهم بالحاجة إليها.
6 ـ الشركات ستتكيف مع الموجة الجديدة من أماكن العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي
يتوقع الموظفون من ذوي المواهب المتميزة من الشركات التي يعملون فيها أكثر من مجرد تقديم مرتب شهري. وحتى تتمكن الشركات من التكيف، يجب عليها التركيز على ثقافة أماكن العمل، ودعم الموظفين داخل أماكن العمل وخارجها، حيث ستفضي هذه الاستثمارات إلى مستويات رضا أعلى في صفوف الموظفين، وتضمن مستويات أفضل لاستبقاء الموظفين، وتحقيق نجاح أكبر للشركات. في هذا السياق، فإن الشركات التي ستختار التركيز على هذه المجالات ستواصل ترسيخ مواقعها الريادية في السوق.

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