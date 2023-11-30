المتحد ينظم سحب الحصاد الأسبوعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: صديقة غلوم حسين كرم، محمد حمد عساف العنزى، عبدالرحمن عزام العلي، محمد حسين خسرو زاده، بتول عبدالرسول سمير هندال، سهى هشام عبدالله المطوع، أسامة جواد بوخمسين، حمد عبدالله حمد الرومي، عبدالعزيز جاسم يوسف الكندري، موضي أحمد عبدالرحمن المرشود.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء. علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.