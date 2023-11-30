«زوايا استراتيجية لا تحصى ... باتحاد زايد»

في ذكرى عيد الاتحاد، نستعيد ذكريات البدايات ورحلة الاتحاد التي قادها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسم رؤية استراتيجية فريدة واستثنائية لبناء دولة وطنية، نعيش في هذا الوقت لنستلهم ونتتلمذ من حقولها التخصصية، كانت ممارساته نماذج علمية استراتيجية موحدة ومتكاملة تتسم بواقعية التطبيق، ولنا في إحدى ممارساته الميدانية درساً استراتيجياً: في حديث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حول الهدف من جولة سموه بالإمارات: «إنني أعتقد أن كل مواطن في هذه الدولة ينظر إلى هؤلاء الرجال المخلصين كما أنظر إليهم. وأن المواطنين أيضاً أدركوا فائدة العمل المشترك من أجل دولة الاتحاد: فقد وجدوا الإخلاص والمصلحة المشتركة والتقدم سواء في مجال التعليم، أو الصحة، أو الإسكان، أو في كل نشاط لكل وزارة. وإنني أعد جميع المواطنين أن ما لم يتوفر لهم في الماضي والحاضر سيوفر لهم في المستقبل القريب، ونحن نعمل ليل نهار باحثين مدققين متتبعين، نسأل عما يحتاجه المواطن وعما تحتاجه الدولة، ونقدم ما نملك من أجل سعادة هذا الشعب».

رؤية الاتحاد

الحديث السابق للقائد زايد يقودنا للتفكير في الهدف الذي جعله هو محور جهوده وتحدياته: «إنني أعتقد أن كل مواطن في هذه الدولة ينظر إلى هؤلاء الرجال المخلصين كما أنظر إليهم». هذا القول يكشف عن رؤية فريدة حيث يجمع بين القائد والشعب في تكوين واحد، يعملون معًا نحو هدف واحد: سعادة الشعب واستقرار الدولة، وفي ذلك نبض الاتحاد.

هدف الشيخ زايد

تنتقل رؤية الأب زايد إلى الأهداف الأسمى، «نقدم ما نملك من أجل سعادة هذا الشعب». كانت كل الجهود والخطط مُوجهة نحو تحقيق هذا الهدف النبيل، وهو ما يُبرز أبعاد الرعاية الحقيقية للمواطنين واهتمامه بجميع جوانب حياتهم.

منهج الشيخ زايد

الشيخ زايد، قائد عظيم وصاحب رؤية استثنائية، وقف على ركائز 3 تجلب الاستقرار والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة: الإخلاص، الذي يُعَدُّ المحرك الرئيسي للتفاني، ويُمثل نِبراساً يُضيء دروب العمل الرامي إلى تحقيق الرفاهية الوطنية. وعلى ضوء المصلحة المشتركة، يتجسد الجمع بين القائد والمواطنين في جهد مُشترك لتحقيق تقدم شامل. ويُعتَبَر التقدم المستمر، الذي يُشكل الخطوة التالية في تتابع الأهداف، هو النتيجة الطبيعية لتلك الركائز الثلاث.

هذا التتابع الذي يتسم بالترابط والتكامل، ليس فقط مفهوماً نظرياً، بل هو بِنية استراتيجية متينة. تعكس كيف تم تضمين تلك القيم في نسيج العمل الوطني، ليس فقط كمبدأ توجيهي، ولكن كأسلوب حياة يُميزه الإخلاص والتضحية من أجل الارتقاء بالوطن ورفاهية مواطنيه.

رؤية وتنفيذ وتطوير

من خلال حديثه: «ونحن نعمل ليل نهار باحثين مدققين متتبعين، نسأل عما يحتاجه المواطن وعما تحتاجه الدولة» نُدرك أن الشيخ زايد لم يكتف بإعلان رؤيته، بل نفذها بكل إصرار وحماس. كان يُحلل النتائج ويتفحص الأمور بدقة، يُصحح الانحرافات، ويستفيد من التجارب لتحسين الأداء. هذه الروح الريادية والمراقبة المستمرة تكمن في أساس استدامة النجاح».

الإرث العلمي للشيخ زايد

في الختام، يجب علينا التأكيد على أهمية نقل هذا الإرث الاستراتيجي للأجيال، يجب على كل مكونات الدولة أن تتجه نحو نموذج الشيخ زايد الاستراتيجي، وأن تُكرس الإخلاص، وتضع المصلحة المشتركة في صدارة الأولويات، لضمان استمرارية التقدم والازدهار.

في خضم التحديات الحديثة، يظل نموذج الشيخ زايد شُعلة تشع بالأمل والتحفيز لكل من يسعى إلى بناء مجتمع مزدهر يقوم على قيم الإخلاص والتعاون. بينما نحتفل باليوم الوطني، لنعيش قصة النجاح التي كتبها هذا القائد المؤسس، ولنستمد منها الطاقة لمستقبل مشرق.

والكلام كثير عن نموذج الشيخ زايد الاستراتيجي، وكل أحاديث الشيخ زايد تشِع بممارسات متميزة ودروس قيمة يجب ضمان الاستغلال الأمثل لها.

هنيئاً لنا حكومة وشعباً بهذا اليوم العظيم، وعاش اتحاد إماراتنا.