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الوطنية ثروة ذاتية

11/30/2023 9:23:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الانتماء، الولاء وحب الوطن تحت شعار الوطنية جمعيها مشاعر ممزوجة بفطرتنا، وبصمت على الجباه عند ولادتنا، فأي الأوطان كان الوطن، وبأي عقيدة ودين يعتنق، وبأي سياسة بُني عليها يظل الوطن وطناً لا يباع ولا يشترى، نهبه أرواحنا، نبتسم في وجه العدو لأجله تضحية، شعور الوطنية بداخلنا كالغيرة بقلب الرجل على أهله، كرابط الحب اللامشروط بين أبنائنا، يبقى الوطن فيك متجذراً متأصلاً، فهو الروح، بها تكون ذات معنى، وقيمة ذات أصل، فالوطن مهد صبانا، ومرتع طفولتنا، ومأوى كهولتنا، هو ما تكتنزه الذاكرة من ذكريات، وبما تحمل من حكايا، هو هويتنا، ماضينا، حاضرنا، وهو المستقبل، وكما قال الشاعر أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه.. نازعتني إليه بالخلد نفسي.

مبدأ حب الوطن لا يمكن أن ينكره أي عقل، فهو انتماء فريد، ولأننا نحن الوطن، وبنا يصان الوطن، وبنا يُبنى ويزدهر، فالتعبير السائد عن حب الوطن مفهوم ناشئ من العمق الحقيقي للتفاني من أجله، تلك العاطفة التي تلهمنا بما يلزم علينا تقديمه للوطن، ما أقوله: إن التعبير عن الوطنية بداخلنا وحبنا للوطن ليس فقط تعبيراً لحظياً أو شعارات ننادي بها مرة في السنة، الوطنية ثورة ذاتية، فالنفس مقرها تسقى وتنمو بالسعي نحوه بجهد، والعمل على ازدهاره، الوطنية أفعال مسطرة على أرض الواقع، شعور بالمسؤولية نحوه وصناعة التغيير لأجله نحو الأفضل، أن نتسلح بالعلوم النافعة، التي تجعله في القمة، نحفظ تراثه وموروثه الشعبي الأصيل والثقافي، نعتز به بهويتنا نبقيه بأفعالنا نقياً كما ورثتاه، فالوطنية أفعال وخير امتثال لهويته.

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