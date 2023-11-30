حب الوطن يجري في العروق

ما زلتُ أذكر ذلك اليوم، حان وقت صلاة الفجر وصوت المنبّه من جديد ما زال حسب التوقيت المحلي لمدينتنا الحبيبة أبوظبي. أما عن المنبّه الآخر فحسب توقيت مدينة كليفلاند الأمريكية، ما زالت لا تعترف به. وما أن انتهينا من وردنا حتى فتحت لها الشرفة ككل يوم.

على شرفة الانتظار تودع القمر، وتستقبل الشمس، تعانق الحب وتسوق له جنون الصبابة بكؤوس يملؤها الغرام ولواعج الشوق لتلك الديار. من هذه المدينة تسوقها الأشواق إلى مدينة الظباء على رغم أننا لم نتجاوز شهراً واحداً على وصولنا هذه المدينة الثلجية.

هنا كنا في أعلى ارتفاع البرج في الطابق قبل الأخير، نخيط ثوب الشوق ونطرز أطرافه، نزخرفه معاً بدموع الحنين. أما عن النسج فكنا ننسج خطوط الذكريات ونسافر معها عبر أميال لا عدد لها، فنتجاوز البحار والمحيطات وعلى موانئ أبوظبي ترسو مراكبنا.

على أريكة جانبية مليئة بالأغطية والبطانيات المتراكمة على ذاك الجسد النحيل، هنا وهناك، وما تضعه على الكفين وغيره على الرقبة، وما تلف به كامل أطرافها هذا وذاك، هذه هي.

تقسم أطرافها إلى قسمين، جزء يطل على العاصفة الثلجية والجزء الآخر على المدفأة المواجهة لمصراعي الشرفة وكأنها بين فصلي الشتاء والصيف، تشرق شمسنا كل يوم ونحن على شرفة الانتظار.

كنت قد أعددتُ لها قهوتها وهي تحتضن فنجانها بكفيها الناعمتين، تمسك به لتدفئة أناملها على رغم كثرة الأغطية المتراكمة في كل مكان. كان الطقس في ذاك اليوم بارداً جداً ككل أيام شهر ديسمبر القارس جداً. أذكر أن الحرارة كانت في ذاك اليوم تصل إلى تحت الصفر، وتتراوح أحياناً في تلك الفترة بين 0 و4- درجة مئوية.

يتساقط الثلج هنا وهناك في كليفلاند، وسفننا تبحر لا تبالي بالعواصف الثلجية، تبحر بنا إلى موانئ أبوظبي. طلبت مني أن أشبّ لها النار في المدفأة، ولها شرط لا بد منه، هو أن يكون من خشب الصنوبر، وإن لم أجده أن أسعى للبحث عنه في كل مكان. لا أعلم لماذا، ولكن لعله يذكرها بمرابع ومراتع تعشق السفر إليها.. حتى وإن كان بخيالها.

أغمضت عيناها وهي تستمتع برائحة القهوة الممزوجة برائحة اشتعال وتوهج الخشب. لم تكن تشربها قط ولكن لتسافر عبر رائحتها إلى مراتع اشتاقت إليها نفسها. مع تساقط الثلج وتمرده على رموش عينيها وتصلب طرفها قالت لي بصوت خافت: ساقتني قدماي إلى موطني سوقاً.

تنساق الذكريات وتتسابق إلى ذاك الفؤاد الجميل.. وما هي إلا ثوانٍ ونحن على تلك الشرفة المكتسية بثلوج كانت المفاجأة وهي عروض تشارك بها المدينة دولة الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني كان دخولاً مهيباً للخيول وهي تحمل أعلام دولة الإمارات مع خلفية من النشيد الوطني لإماراتنا الحبيبة، بدأ العرض وبدأت القفزات والحركات التي تؤديها الخيول الليبيزانير بتوجيه من مدربيها، فتبعث في القلوب السعادة.

ما زلت أذكر سعادتها، لبست أجمل ما عندها وعلى جانب من تلك الشرفة بدأ احتفالنا ونحن نلوح بعلم إماراتنا الحبيبة ونرفعه عالياً وبصوت يملؤه الشجن قالت «لن ندع أحداً يعكر صفو يومنا هذا نستحق أن نحتفل وإن كنا خارج البلاد».

اللهم احفظ الإمارات وقادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأدمْ عليها نعمة الأمن والأمان... اللهم آمين.

هذه هي... أمي رحمها الله.

رسخت كلماتها في قلوبنا بكل عفوية وبساطة

رحم الله وجهاً باسماً وروحاً طاهرة وخلقاً رفيعاً ونفساً راضية. رحم الله روحاً تعلمت منها الكثير، تعلمت كيف يكون عشق الوطن ببساطة.

دائماً كانت تردد: يجري حب الوطن في عروق كل واحد منا.... رحم الله قلباً لو فنت الدنيا ما أتت بمثله.