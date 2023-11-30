إمارات الأمل: لرسم مستقبل مستدام COP28

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً متميزاً في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال اعتمادها لتشريعات وسياسات بيئية واقتصادية رائدة. تلك الجهود تعكس الالتزام القوي الذي تظهره الدولة في المساهمة في الحفاظ على البيئة على الصعيدين الوطني والعالمي والحد من تأثيرات تغير المناخ.

إن دولة الإمارات تعد واحدة من البلدان الرائدة عالمياً في مجال حفظ البيئة ومكافحة تغير المناخ. فهي تمتلك تنوعاً بيئياً غنياً ومتنوعاً، وتدرك أهمية الحفاظ على هذا التنوع البيئي لتستفيد منه الأجيال الحالية والمستقبلية.

تتجلى جهود الدولة الإماراتية في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال التشريعات القوية والعقوبات الرادعة التي تطبقها. فيتيح القانون الاتحادي الإماراتي للبيئة وتنميتها «رقم 24 لسنة 1999» للسلطة فرض عقوبات صارمة على أي شخص أو كيان يقوم بأنشطة تلوث البيئة أو يعرضها للخطر. وهذا يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. ومن مطالعة القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها أن العقوبات المرصودة للجرائم البيئية في هذا القانون تتنوع ما بين إعدام، وسجن مؤبد، وسجن مؤقت، وحبس، وغرامة.

فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم ذلك الشخص الذي يستورد أو يجلب المواد أو النفايات النووية أو يدفنها أو يقوم بإغراقها أو تخزينها أو التخلص منا بأي شكل في بيئة الدولة، «مادة 73 بيئة اتحادي» ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم مالك الوسيلة البحرية المخصصة لنقل الزيت إذا كانت عند دخولها البيئة البحرية للدولة غير مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث تكون هذه الوسيلة البحرية نفسها هي مصدره «مادة 74 بيئة اتحادي».

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية «مادة 77 بيئة اتحادي». ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من رش أو استخدم مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة بدون مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية «مادة 80 بيئة اتحادي».

كما تلتزم الإمارات بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويتجلى ذلك في استثمارها في مشروعات الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام وسائل النقل البيئية وتعزيز كفاءة الاستهلاك الطاقي.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في المحافل الدولية للحفاظ على البيئة والمناخ، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف 28- COP خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر القادم، والذي يمثل تأكيداً رائعاً للدور الريادي العالمي للدولة في جهود مكافحة تغير المناخ، وإلقاء الضوء على الجهود البارزة التي تبذلها لتعزيز استدامة المناخ.

حيث تعمل دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع قادة دول العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتستشرف مشاريع ملهمة بدعم القيادة الرشيدة لتعزيز دورها العالمي في هذا المجال واستشراف مستقبل مستدام للجميع بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يلعب دوراً بارزاً في تحقيق الحياد المناخي. فهذا المؤتمر يفتح أبواباً جديدة للأمل أمام العالم بقيادة ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحقيق تغيير فعّال والانتقال من مجرد التعهدات إلى تحقيق فعلي على أرض الواقع، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية.

ويأتي مؤتمر الأطراف «COP 28» بعنوان: «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» ويشارك فيه 197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومفاوضيه، إضافة إلى آلاف النشطاء والمهتمين بالقضايا البيئية. ومن المتوقع أن يسجل الاجتماع حضوراً قياسياً يتجاوز 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والقادة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية.

وتبرز أهمية انعقاد «COP28» في دولة الإمارات نظراً للدور البارز والمتميز الذي تلعبه الدولة على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تسجل الإمارات أحد أعلى مستويات الالتزام بحماية المناخ على مستوى العالم، وتقود الدولة الجهود الدولية لتحقيق التزامات حماية المناخ والتصدي للتحديات المتعلقة بعدم العدالة المناخية؛ بوصفها أول دولة في المنطقة صادقت على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، كما وضعت الإمارات استراتيجية وطنية تستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وللتأكيد على التزامها، تستثمر الإمارات مبالغ ضخمة تفوق 100 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة مختلفة.

وأخيراً، هذا المؤتمر العالمي يعتبر نقطة تحول لقادة العالم لمناقشة التحديات المناخية والعمل على إيجاد حلول مستدامة، وتعكس هذه الاستضافة لهذا المؤتمر العالمي التزام دولة الإمارات بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقديم فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في التوافق العالمي نحو حل أزمة التغير المناخي.