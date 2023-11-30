عيد الاتحاد.. إنجازات عظيمة وعطاء مستدام

تحل علينا ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 هذا العام بأجواء، يحيطها الفخر والاعتزاز، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات تاريخية كبيرة، أهمها نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وإطلاق مسبار الأمل الإماراتي كأول مسبار عربي يصل إلى مدار كوكب المريخ في مهمة علمية لجمع معلومات لم تتوصل إليها البشرية من قبل عن الكوكب الأحمر، ووصول المستكشف راشد إلى سطح القمر، لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية، والرابعة على مستوى العالم، التي تحقق هذا الإنجاز، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الإماراتي

(MBZ-SAT) ثاني قمر اصطناعي إماراتي يبنيه ويطوره فريق من المهندسين الإماراتيين بعد قمر (خليفة سات)، وتترجم الإنجازات التاريخية في مجال الفضاء الطموحات الإماراتية الكبيرة كإحدى الدول الفاعلة في مجال الفضاء وعلومه، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وعزيمة أبناء الإمارات، الذين اكتسبوا حب الإنجاز وتحدي المستحيل لتحقيق الطموحات من قيادتهم، التي لا ترضى إلا بأعلى مستويات التميز.

وعلى الصعيد البيئي كرست دولة الإمارات عام 2023 للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد)، ضمن مبادرات متنوعة، سلطت الضوء على تراث الإمارات الغني في الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

كما تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في العديد من المؤشرات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الدولة نموذجاً عالمياً للتطوير باهتمامها بالعنصر البشري كأساس لعملية التنمية والتطوير، وتسخير العمل والخدمات الحكومية لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته، فوفق تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة حققت دولة الإمارات معدلات قياسية من التنمية الشاملة، الأمر الذي وضعها في مراكز الصدارة في تقارير التنافسية العالمية، ضمن أفضل دول العالم تقدماً، من حيث تحقيق السعادة والرضا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى التطور الهائل، الذي حققته الدولة في مجالات الاقتصاد والاتصال والمعلومات والبنية التحتية والسياحة والتنمية البشرية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وغيرها الكثير.

أما على الصعيد القانوني فتم تحديث القوانين والتشريعات، بما يواكب النهضة الكبيرة للدولة في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز قدرات الدولة التنافسية، ودعم البيئة الاستثمارية والتجارية وتحقيق أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، بما يتناسب مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ويلبي في الوقت ذاته تطلعات قطاعات محورية متنوعة، ولمسايرة أفضل الممارسات المطبقة في العالم، والاستفادة من توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات.

كما قامت دولة الإمارات بتطوير النظام القضائي لتسهيل عملية التقاضي، وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد للوصول إلى القوانين والأحكام، من خلال مختلف القنوات الرسمية.

أما على الصعيد الإنساني فيسجل التاريخ بفخر واعتزاز مسيرة الإمارات الحافلة في العطاء الإنساني، إذ يعُتبر العمل الإنساني ثقافة أصيلة راسخة في المجتمع الإماراتي نابعة من إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجاً ثابتاً برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحرص دولة الإمارات دائماً على مد جسور الخير والعطاء مع جميع شعوب العالم، من خلال مبادراتها المتعددة ذات البصمة المؤثرة في إحداث أثر إيجابي ومستدام.

كل عام وإماراتنا الحبيبة في تقدم وازدهار ورفعة وعطاء مستدام.