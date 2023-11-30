زيلينسكي يدعو إلى تعزيز الدفاعات على الخطوط الأمامية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسة التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد.

جاء هذا بعد جولة قام بها زيلينسكي على مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها أخيراً واستعادة مناطق خسرتها لمصلحة القوات الأوكرانية قبل عام.

وذكر زيلينسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات، وقال، في خطاب مسائي: «في جميع القطاعات الرئيسة التي تحتاج إلى تعزيز، يجب أن يكون هناك سرعة في بناء التحصينات».

وتحقق روسيا تقدماً بطيئاً في محاولتها تأمين كامل منطقتي دونيتسك ولوجانسك، لكنها عززت هجماتها في عدة أماكن.

وقامت القوات الروسية ببناء تحصينات قوية، وزرعت ألغاماً في المناطق التي سيطرت عليها منذ تدفقها عبر الحدود في فبراير 2022.

وكانت تلك الدفاعات عاملاً رئيساً في عرقلة الهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ يونيو.

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