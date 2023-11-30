قيادات وزارة الداخلية: شهداؤنا سيبقون مشاعل تنير دروب المستقبل

احتفت وزارة الداخلية، أمس، بيوم الشهيد، ونكس العلم في الساعة الثامنة صباحاً، ووقف ضباط ومنتسبو الوزارة دقيقة دعاء صامت عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية في مبنى الوزارة عند الساعة الحادية عشرة و31 دقيقة صباحاً، مصحوباً بالسلام الوطني.

وأعربت قيادات الوزارة في كلمات لها، عن تقديرها واعتزازها بشهداء الوطن الذين قدموا التضحيات في سبيل إعلاء شأنه ووفاءً للكرامة والحق والعدل، مؤكدة أن هذه الكوكبة من أبنائنا ستبقى مشاعل تنير دروب المستقبل.

وقال اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة: ((نستذكر اليوم بمشاعر الفخر والاعتزاز شهداء الوطن، هذه الكوكبة من أبنائنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل قيادة الوطن وحماية ترابه والدفاع عن الحق والعدالة، فهي ذكرى وطنية لأنبل البشر الذين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، وسطروا بدمائهم الزكية، في ميادين الشجاعة والشرف أعظم ملاحم البطولة والفداء)).

وأضاف: ((نقف اليوم ونرفع أيدينا بالدعاء لهؤلاء الأبطال من الشهداء، متضرعين للمولى أن يتقبل شهداءنا في عليين مع الأبرار والصديقين، وأن يحفظ دولتنا وشعبها من كل شر ومكروه، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار)).

مجد ورفعة

من جانبه، قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام الوزارة: ((ذكرى شهداء الدولة ستبقى راسخة في قلوبنا، وستبقى هذه الكوكبة من أبنائنا مشاعل تنير دروب المستقبل، حيث قدموا بتضحياتهم المثل الأعلى في الوفاء والعطاء والولاء)).

وأضاف: ((لن تنسى دولتنا ما قدمه شهداؤنا في سبيل الحق ونصرة المظلوم ودفاعاً عن الإنسانية في كل مكان، فكانوا القدوة بأفضل صورها، حين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة ومجد الدولة لتبقى شامخة راسخة بهمة ورؤية قيادتها الرشيدة، وتفاني وعطاء شعبها الأصيل)).

وفاء وعرفان

بدوره، أكد اللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، أن يوم الشهيد يذكرنا بمآثر وبطولات أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن ومقدراته، وإنقاذ حياة الأبرياء ونجدتهم وتحصين الدولة، فضربوا بشجاعتهم وإقدامهم أروع الأمثلة.

وأشار إلى أن هذا اليوم سيبقى تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، كما أن هذا اليوم ترجمة واضحة لما تعيشه الدولة من لُحمة وتكاتف والتفاف حول القيادة الرشيدة، فشهداء الوطن الأبرار أحياء عند ربهم يرزقون، وتضحياتهم تظل حية في ذاكرة أبناء الوطن والأجيال المقبلة.

من جهته، قال اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني: ((يوم الشهيد، ذكرى غالية على نفوسنا ومحفورة في قلوبنا وذاكرتنا، نستحضر من خلالها تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم في ساحات القتال وميادين الحروب دفاعاً ورفعة لهذا الوطن.

ونؤمن إيماناً تاماً بأن هذه الأرض الطيبة، وبحكمة قيادتها الرشيدة ووفاء شعبها المخلص، ستظل شامخة وصامدة أمام كل من تسول له النفس العبث بزعزعة الأمن والاستقرار فيها، لنؤكد بذلك للعالم أجمع بأن وحدتنا وتلاحمنا أصلها ثابت فينا منذ الأزل، وسنبقى مترابطين ومتماسكين لتعلو راية الوطن في جميع المحافل)).

من جانبه، قال اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، إن يوم الشهيد يعد يوماً نُخلد فيه بكل الوفاء والعرفان ما قام به الشهداء من تضحيات وعطاء وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن، فهم أعطوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وتابع: ((لنرفع أيدينا بالدعاء لأرواح شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطّروا ملحمة من الشجاعة والوفاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن ودفاعاً عن العدل والحق ورد الظلم عن المظلومين.

ولاء وانتماء

بدوره، قال العميد محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن ((الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وكل من يقيم على أرض هذا الوطن الغالي، يحتفون بيوم الشهيد لإحياء ذكرى شهداء الوطن الذين فدوا أرواحهم في سبيل الدفاع والذود عنه بكل شجاعة وقوة، حيث نستحضر في يومهم البطولي هذا قيم الولاء والانتماء والتضحية بين أبناء الدولة الذين رسموا أروع النماذج للوفاء والإخلاص، وسجلوا أسماءهم في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن ووجدان شعب الإمارات)).

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